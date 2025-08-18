Григорян сказал, что изменилось в «Динамо» в худшую сторону в этом сезоне

Бывший главный тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян высказался о проблемах «Динамо» в новом сезоне РПЛ.
«Динамо» очень сильно потеряло в атакующих действиях по сравнению с прошлым сезоном. Наверное, игроки пока не могут понять требования Карпина. Это сильно отражается на комбинациях.
«Динамо» стало очень предсказуемой командой, а ведь раньше лидировало по забитым голам именно за счет непредсказуемых действий. Есть явные проблемы при выходе из обороны в атаку», – сказал Григорян.
- «Динамо» занимает 12-е место в РПЛ с 5 очками после 5 туров.
- Валерий Карпин возглавил команду в июне.
- В прошлом сезоне бело-голубые стали 5-ми в чемпионате России.
Источник: «Матч ТВ»