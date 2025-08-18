Челестини высказался о статусе ЦСКА в борьбе за чемпионство

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сказал, что в команде думают только о следующем матче.

– На сегодняшний день ЦСКА главный претендент на чемпионство?

– В «Базеле» меня критиковали, что я не хотел стать чемпионом. Мы все хорошо делали, и люди считали, что я должен говорить, что мы фавориты. Мне без разницы. Когда я это скажу, тогда это должно быть правдой. Я горжусь ребятами. Чемпионат очень длинный, многое может произойти. Мне приятно знать, что об этом говорят, но мы не думаем об этом. Мы думаем о следующем матче.