Челестини высказался о статусе ЦСКА в борьбе за чемпионство

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сказал, что в команде думают только о следующем матче.
– На сегодняшний день ЦСКА главный претендент на чемпионство?
– В «Базеле» меня критиковали, что я не хотел стать чемпионом. Мы все хорошо делали, и люди считали, что я должен говорить, что мы фавориты. Мне без разницы. Когда я это скажу, тогда это должно быть правдой. Я горжусь ребятами. Чемпионат очень длинный, многое может произойти. Мне приятно знать, что об этом говорят, но мы не думаем об этом. Мы думаем о следующем матче.
- ЦСКА занимает в РПЛ 3-е место с 11 очками после 5 туров.
- В прошлом сезоне «Базель» под руководством Челестини стал чемпионом и обладателем Кубка Швейцарии.
Источник: «Матч ТВ»