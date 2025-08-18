Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Челестини высказался о статусе ЦСКА в борьбе за чемпионство

Челестини высказался о статусе ЦСКА в борьбе за чемпионство

Сегодня, 07:50
3

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сказал, что в команде думают только о следующем матче.

– На сегодняшний день ЦСКА главный претендент на чемпионство?

– В «Базеле» меня критиковали, что я не хотел стать чемпионом. Мы все хорошо делали, и люди считали, что я должен говорить, что мы фавориты. Мне без разницы. Когда я это скажу, тогда это должно быть правдой. Я горжусь ребятами. Чемпионат очень длинный, многое может произойти. Мне приятно знать, что об этом говорят, но мы не думаем об этом. Мы думаем о следующем матче.

  • ЦСКА занимает в РПЛ 3-е место с 11 очками после 5 туров.
  • В прошлом сезоне «Базель» под руководством Челестини стал чемпионом и обладателем Кубка Швейцарии.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АЛЕКС 58
1755494389
Достойный ответ.
Ответить
Niklas80
1755505198
Чётко и по делу.
Ответить
boris63
1755506951
Все правильно, надо делом заниматься а не языком чесать.
Ответить
