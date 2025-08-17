ЦСКА пожалуется на 2 решения Левникова в ЭСК

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о работе арбитров в матче 5-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).

«Дважды кряду необъяснимые судейские решения. Однозначно будем просить ЭСК разобраться», – написал Брейдо.