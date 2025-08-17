ЦСКА пожалуется на 2 решения Левникова в ЭСК

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о работе арбитров в матче 5-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).
«Дважды кряду необъяснимые судейские решения. Однозначно будем просить ЭСК разобраться», – написал Брейдо.
- Главным арбитром встречи был Кирилл Левников.
- На 47-й минуте полузащитник Данил Круговой, выбегавший с мячом к воротам «Динамо», упал после контакта с голкипером Игорем Лещуком за пределами штрафной и получил желтую карточку за симуляцию.
- На 54-й минуте полузащитник армейцев Матеус Алвес упал в штрафной бело-голубых после контакта с ногой вингера Дениса Макарова. Левников не зафиксировал нарушения и после просмотра видеоповтора оставил в силе решение не назначать пенальти.
Источник: телеграм-канал «Брейдо / И после»