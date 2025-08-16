Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Спартак» в большинстве не удержал победу над «Зенитом» (2:2)

РПЛ. «Спартак» в большинстве не удержал победу над «Зенитом» (2:2)

Сегодня, 19:28
137

«Спартак» и «Зенит» в 5-м туре РПЛ сыграли вничью. Повести в счете успели обе команды.

Москвичи почти весь второй тайм провели в большинстве после удаления Дугласа Сантоса.

«Зенит» идет на восьмом месте. «Спартак» занимает 11-ю строчку.

Россия. Премьер-лига. 5 тур
Спартак - Зенит - 2:2 (2:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - М. Кассьерра, 15; 1:1 - Маркиньос, 18; 2:1 - Ж. Фернандеш, 38; 2:2 - А. Соболев, 63.
Удаления: нет - Д. Сантос, 51 (вторая ж.к).
Незабитые пенальти: Э. Барко, 89 - М. Кассьерра, 14.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Рекомендуем
Комментарии (137)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
polt
1755363101
В Зените требуются срочные кардинальные меры. Игроки не хотят играть, проигрывают все единоборства, нет командной игры, ни одного игрока нельзя отметить, все в нуле.
Ответить
DVOK68
1755363172
Деян!Ты на следующие игры команду настрой!Чтоб играли ТАК как сегодня! Иначе грош тебе цена и идёшь ты лесом!
Ответить
Kollljan
1755363206
Будем теперь бороться за невылет в ФНЛ.
Ответить
Cleaner
1755363470
Спартак - ПЯТЬ игр, ПЯТЬ очков в таблице. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Ивантеевец
1755363691
Кризис у обеих команд. Ничья, если отбросить эмоции закономерный результат. Спартак, играя в большинстве достаточно долгий отрезок матча так и не смог реализовать свое преимущество в одного игрока и своего поля. У Зенита кризис системный и походу пора менять тренера и стратегию. И дело в реализованных, или нереализованных пенальти. Кризис намного глубже, что у одних, что у других.
Ответить
knikos
1755363891
Как задолбали уже эти " акомедики "! В атаке - ничего ! Просто у Спама защитники ещё те . Опасные удары по воротам Спама нанесли Мантуан и Алип ! Защитники ! А что , хавы и напы не умеют бить из-за пределов штрафной ??? В атаке - никакого риска , никаких обыгрышей один в один , никаких инициатив . В общем тухляк полный ! Сейчас слушаю Семака. Семак ссылаетя на какие-то объективные обстоятельства и проблемы . Самая на сегодняшний день большая проблема Зенита ,это тренер ,который полностью потерял раздевалку и принципы игры и мотивации игроков на матч . В какой-то момент даже подумал , сейчас Спам забил бы ещё троечку , мож тогда руководство Зенита поняло бы , что Семак просто УСТАЛ ! От всего ! О Спаме писать ничего не буду , почитал комменты адекватных спамовцев , они и без меня всё разобрали по полочкам . Две команды из нижней части таблицы провели дворовой матч при дворовом судействе , призов ни тем , ни тем не светит ...
Ответить
anatolich72
1755363939
Вендел прикольный пузатик, семак его похоже боится, явно с лишним весом игрок.
Ответить
BRO_football
1755364099
Клоунада! Битва мочи с говном. Сраптак в большинстве пропустил ещё и с пенальти не забил. Хотя больше всех ныли, что судья против них играет. Позор. Все шансы были победить.
Ответить
Cleaner
1755364126
Зенита еще можно вытащить на нормальный уровень, если ЗАМЕНИТЬ ТРЕНЕРА. Спартаку и ЗАМЕНА ТРЕНЕРА НЕ ПОМОЖЕТ, настолько криво все у команды!
Ответить
Desma
1755364185
Хряков с почином. Как бы не обкакались и ладно. Станок уже взялся за чемоданы. Рахимов поставит точку.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
1
ВидеоРеакция Соболева на гол «Спартаку»
20:10
1
Станкович не пришел на пресс-конференцию после матча с «Зенитом»
20:00
6
Семак прокомментировал ничью «Зенита» со «Спартаком»
19:51
6
РПЛ. «Спартак» в большинстве не удержал победу над «Зенитом» (2:2)
19:28
137
ВидеоСоболев в меньшинстве забил «Спартаку» на «Лукойл Арене»
18:59
3
«Зенит» уступает 1:2 «Спартаку» и остался в меньшинстве
18:50
1
ВидеоДебютный гол Жедсона вывел «Спартак» вперед в матче с «Зенитом»
18:22
9
«Матч ТВ» экстренно заменил комментатора на «Спартак» – «Зенит», назначив Черданцева
17:40
10
Аршавин спросил у Станковича про отставку, на что Деян ответил: «Ты задашь этот вопрос Семаку?»
17:12
7
Все новости
Все новости
Президент РПЛ определил лучший матч сезона
19:42
1
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
19:27
Галактионов прокомментировал спасение «Локомотива» в матче с «Балтикой»
19:23
1
ВидеоСоболев в меньшинстве забил «Спартаку» на «Лукойл Арене»
18:59
3
«Зенит» уступает 1:2 «Спартаку» и остался в меньшинстве
18:50
1
Булыкин оценил вероятность отставки Карпина в случае поражения от ЦСКА
18:45
1
ВидеоДебютный гол Жедсона вывел «Спартак» вперед в матче с «Зенитом»
18:22
9
Самая красивая ведущая «Матч ТВ» описала Карпина двумя словами
18:13
2
Стало известно, обсуждали ли Путин и Трамп на Аляске возвращение России в мировой футбол
18:04
4
«Матч ТВ» экстренно заменил комментатора на «Спартак» – «Зенит», назначив Черданцева
17:40
10
Семак высказался перед матчем со «Спартаком»
17:28
2
ВидеоТалалаев улегся на газон во время матча с «Локомотивом»
17:21
2
Аршавин спросил у Станковича про отставку, на что Деян ответил: «Ты задашь этот вопрос Семаку?»
17:12
7
Станкович высказался о вероятности отставки после матча с «Зенитом»
17:04
3
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
16:54
2
РПЛ. «Балтика» отобрала очки у лидирующего «Локомотива» (1:1)
16:54
26
«Зенит» сыграет со «Спартаком» без русских полевых футболистов
16:44
30
ВидеоГлава «Зенита» применил силу к игроку «Спартака»
16:33
6
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Зенит»: 16 августа
16:22
25
Губерниев отреагировал на критику Бубнова в свой адрес
16:20
1
ВидеоТалалаев с матами ворвался в прямой эфир во время матча с «Локомотивом»
16:10
9
Реакция фанатов «Спартака» на приезд Соболева на «Лукойл Арену»
16:00
6
Гаджиев: «Заболотный становится российским героем»
15:45
ВидеоХиль забил за шиворот Митрюшкину в матче с «Локо»
15:20
5
«Ни то ни се»: Лепехин – о 25-миллионном новичке «Зенита»
15:11
2
Мостовой высказался о потенциальной отставке Станковича из «Спартака»
15:00
1
10 лучших капитанов «Спартака» в 21-м веке
14:53
3
Фото«Не буду спорить»: самая красивая ведущая «Матч ТВ» высказалась о своем статусе
14:28
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 