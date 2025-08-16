РПЛ. «Спартак» в большинстве не удержал победу над «Зенитом» (2:2)

«Спартак» и «Зенит» в 5-м туре РПЛ сыграли вничью. Повести в счете успели обе команды.

Москвичи почти весь второй тайм провели в большинстве после удаления Дугласа Сантоса.

«Зенит» идет на восьмом месте. «Спартак» занимает 11-ю строчку.