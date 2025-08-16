РПЛ. «Спартак» в большинстве не удержал победу над «Зенитом» (2:2)

«Спартак» и «Зенит» в 5-м туре РПЛ сыграли вничью. Повести в счете успели обе команды.
Москвичи почти весь второй тайм провели в большинстве после удаления Дугласа Сантоса.
«Зенит» идет на восьмом месте. «Спартак» занимает 11-ю строчку.
Россия. Премьер-лига. 5 тур
Спартак - Зенит - 2:2 (2:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - М. Кассьерра, 15; 1:1 - Маркиньос, 18; 2:1 - Ж. Фернандеш, 38; 2:2 - А. Соболев, 63.
Удаления: нет - Д. Сантос, 51 (вторая ж.к).
Незабитые пенальти: Э. Барко, 89 - М. Кассьерра, 14.
Источник: «Бомбардир»