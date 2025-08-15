Аленичев заявил о регрессе легионера «Спартака»: «Все устраивает в Москве, зачем напрягаться?»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев недоволен игрой защитника команды Срджана Бабича.

«Посмотрите на Бабича, каким он был, когда приехал, и какой сейчас. Играет на 30, максимум на 50 процентов. Видимо, все устраивает в Москве, зачем напрягаться?..

Вспомните Самуэля Жиго: в порядке парень, отдавался на сто процентов. Да, без ошибок не обходился, но в целом – топ! И сравните с нынешним Бабичем – небо и земля...» – сказал Аленичев.