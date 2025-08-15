Аленичев заявил о регрессе легионера «Спартака»: «Все устраивает в Москве, зачем напрягаться?»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев недоволен игрой защитника команды Срджана Бабича.
«Посмотрите на Бабича, каким он был, когда приехал, и какой сейчас. Играет на 30, максимум на 50 процентов. Видимо, все устраивает в Москве, зачем напрягаться?..
Вспомните Самуэля Жиго: в порядке парень, отдавался на сто процентов. Да, без ошибок не обходился, но в целом – топ! И сравните с нынешним Бабичем – небо и земля...» – сказал Аленичев.
- «Спартак» купил Бабича летом 2023 года у «Альмерии» за 5 миллионов евро.
- Серб с тех пор провел за москвичей 59 матчей, забил 5 голов, сделал ассист.
- У 29-летнего Бабича контракт до лета 2027 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»