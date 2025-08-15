Введите ваш ник на сайте
Акинфеев двумя словами описал трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Сегодня, 17:40
2

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал прошлогодний трансфер Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Мотя молодой. И выбрал такой путь. Играет или не играет, но он уже победитель Лиги чемпионов. И на конкретном этапе карьеры сделал правильный шаг. Если бы мне было 25, может быть, я сейчас по-другому мыслил. Но когда почти 40, куда ты уедешь?» – сказал Акинфеев.

  • Сафонова купили за 20 миллионов евро.
  • Матвей помог «ПСЖ» оформить квадрупл.
  • Сафонов может покинуть клуб в это трансферное окно.

Источник: «Известия»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ЦСКА ПСЖ Акинфеев Игорь Сафонов Матвей
Комментарии (2)
VPERDIV SPARTAK
1755270248
Задним умом)
Ответить
Desma
1755270858
Игорёк, когда тебе было 25 варианты были и не один, но ты побоялся ехать. Признайся уж к 40 годам.
Ответить
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Зенит»
18:59
1
Бакаев поделился, что мог вернуться в «Спартак»: «Возвращение показалось реальным»
18:21
ФотоКононова уволили из «Торпедо»
18:10
4
Акинфеев двумя словами описал трансфер Сафонова в «ПСЖ»
17:40
2
Барко прокомментировал информацию об уходе из «Спартака»
17:13
18
Набабкин заявил о завершении карьеры
17:00
1
Бакаев подробно рассказал о трансфере из «Спартака» в «Зенит»: «Я был против»
16:34
11
Аленичев определил двух лишних игроков в «Спартаке»
16:23
7
Раскрыта зарплата Самошникова в «Спартаке»
16:05
4
