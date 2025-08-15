Акинфеев двумя словами описал трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал прошлогодний трансфер Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Мотя молодой. И выбрал такой путь. Играет или не играет, но он уже победитель Лиги чемпионов. И на конкретном этапе карьеры сделал правильный шаг. Если бы мне было 25, может быть, я сейчас по-другому мыслил. Но когда почти 40, куда ты уедешь?» – сказал Акинфеев.