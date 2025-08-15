Журналист рассказал о ситуации с питанием на базе «Зенита»

Журналист Иван Жидков отреагировал на информацию о том, что сотрудники «Зенита», кроме игроков и тренерского штаба, не имеют бесплатного питания на базе клуба в Удельной.

«У джентельмена, как всегда, пролетарский гнев опережает реальность. Сотрудники «Зенита» получают деньги, на которые едят, «зашитые» в зарплату. Так сделано из-за нюансов налогообложения.

То же самое, например, было в Австралии, когда зарплаты состояли из основной части, денег на еду, relocation costs (перелeты и т.д.) И там никто не орал, что людей грабят, хотя бюджет того же «Сиднея» был на порядок ниже зенитовского.

Ну и, к слову, стол у Семака такой, что не грех и заплатить. Вкусно, раздельно, полезно. И по-любому за копейки», – написал Жидков.