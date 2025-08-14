Григорян заявил о легкомысленной ошибке Карпина в матче с «Краснодаром»

Российский тренер Александр Григорян высказался о работе главного тренера «Динамо» Валерия Карпина после матча бело-голубых с «Краснодаром» (0:4) в FONBET Кубке России.

«Я бы не назвал [работу Карпина в «Динамо»] сложной перестройкой. Но это очень сложно для группы игроков, например, для Бителло. Потому что он не привык к такой интенсивности, он не привык прессинговать, давать такой объем оборонительной работы. Да и другие креативные игроки «Динамо» к этому не привыкли.

Давайте возьмем игру «Динамо» с «Краснодаром» в чемпионате. Да, до 75‑й минуты «Динамо» не смогло что‑то навязать «Краснодару», но и «Краснодару» не дало навязать ничего. И только выдающиеся последние 15 минут Кордобы позволили «Краснодару» довести до ума этот результат.

Следующий матч с «Сочи»: разве можно назвать его для «Динамо» провальным, когда команда пробила [по воротам] 27 раз, а «Сочи» пробил три раза? Это просто был отскок, какое‑то недоразумение. В игре с «Сочи» «Динамо» показало, во что оно играет. И это при том, что многие ведущие игроки команды травмированы.

Если говорить о сегодняшнем кубковом матче, я думаю, если дать возможность Валерию Георгиевичу [Карпину] переиграть этот матч, он бы не вышел с такой тройкой центральных полузащитников. На мой взгляд, это была легкомысленная ошибка – выйти против «Краснодара» в таком сочетании как Гогнидзе, Александров и Смелов.

Неспроста уже в перерыве Карпин выпустил Фомина и вернул Бителло в эту тройку. И кто скажет, что во втором тайме «Динамо» выглядело плохо? Так что время покажет, как перестраивается «Динамо», – сказал Григорян.