Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Григорян заявил о легкомысленной ошибке Карпина в матче с «Краснодаром»

Григорян заявил о легкомысленной ошибке Карпина в матче с «Краснодаром»

Сегодня, 08:32
1

Российский тренер Александр Григорян высказался о работе главного тренера «Динамо» Валерия Карпина после матча бело-голубых с «Краснодаром» (0:4) в FONBET Кубке России.

«Я бы не назвал [работу Карпина в «Динамо»] сложной перестройкой. Но это очень сложно для группы игроков, например, для Бителло. Потому что он не привык к такой интенсивности, он не привык прессинговать, давать такой объем оборонительной работы. Да и другие креативные игроки «Динамо» к этому не привыкли.

Давайте возьмем игру «Динамо» с «Краснодаром» в чемпионате. Да, до 75‑й минуты «Динамо» не смогло что‑то навязать «Краснодару», но и «Краснодару» не дало навязать ничего. И только выдающиеся последние 15 минут Кордобы позволили «Краснодару» довести до ума этот результат.

Следующий матч с «Сочи»: разве можно назвать его для «Динамо» провальным, когда команда пробила [по воротам] 27 раз, а «Сочи» пробил три раза? Это просто был отскок, какое‑то недоразумение. В игре с «Сочи» «Динамо» показало, во что оно играет. И это при том, что многие ведущие игроки команды травмированы.

Если говорить о сегодняшнем кубковом матче, я думаю, если дать возможность Валерию Георгиевичу [Карпину] переиграть этот матч, он бы не вышел с такой тройкой центральных полузащитников. На мой взгляд, это была легкомысленная ошибка – выйти против «Краснодара» в таком сочетании как Гогнидзе, Александров и Смелов.

Неспроста уже в перерыве Карпин выпустил Фомина и вернул Бителло в эту тройку. И кто скажет, что во втором тайме «Динамо» выглядело плохо? Так что время покажет, как перестраивается «Динамо», – сказал Григорян.

  • Дубль у «Краснодара» оформил Казбек Мутаилов, отличившийся на 20-й и 44-й минутах, по одному мячу на счету Густаво Фуртадо (35-я минута) и Эдуарда Сперцяна (88-я).
  • После 2-х туров «быки» занимают 2-е место в группе B Пути РПЛ с 3 очками, «Динамо» с 3 баллами идет на 3-й позиции.

Еще по теме:
Карпин сравнил игру «Динамо» и «Краснодара» в атаке
Зарема – о работе Карпина: «Лучшие годы прошли при Федуне»
Карпин – об игроках, вышедших против «Краснодара»: «Помогли… умереть» 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Краснодар Динамо Григорян Александр Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1755155030
Я бы его называл айрик Александр) В самом деле, Григорян знает толк в тренерском искусстве) И кого он только не тренировал ФК «Нижний Новгород» - 18 месяцев ФК «Химки» - 6 месяцев СКА Энергия» - 14 месяцев ФК «Машук КМВ» — 4 месяца ФК «Тосно» — 3 месяца ФК «Урарту» — 15 месяцев ФК «Алашкерт» — 2 месяца ФК «Кубань» - 2 месяца ФК «Анжи» - 7 месяцев ФК «Тамбов» - 6 месяцев Медиалига «СиндЕкат» — 4 месяца Մեկ բառ ' գաղթական թռչուն (Одно слово - перелетная птичка)
Ответить
Главные новости
Зарема – о работе Карпина: «Лучшие годы прошли при Федуне»
10:09
Луис Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
09:50
Орлов: «Я тоже одно время болел за «Спартак»
09:33
2
Семшов упрекнул Станковича в нежелании учить русский язык
09:20
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
09:05
1
Гендиректор «Балтики» ответил, может ли отпустить Талалаева в «Спартак»
08:48
7
Григорян заявил о легкомысленной ошибке Карпина в матче с «Краснодаром»
08:32
1
ФотоСафонов выложил фото из раздевалки «ПСЖ» после победы в Суперкубке УЕФА
08:23
Червиченко – о Станковиче: «Ведет себя как психопат»
08:09
6
Карпин – об игроках, вышедших против «Краснодара»: «Помогли… умереть»
07:50
4
Все новости
Все новости
Карпин сравнил игру «Динамо» и «Краснодара» в атаке
10:25
Григорян заявил о легкомысленной ошибке Карпина в матче с «Краснодаром»
08:32
1
Карпин – об игроках, вышедших против «Краснодара»: «Помогли… умереть»
07:50
4
Карпин прокомментировал поражение 0:4 от «Краснодара»
Вчера, 23:39
4
Мусаев оценил разгромную победу «Краснодара» над «Динамо»
Вчера, 23:23
Видео«Динамо» пропустило 4-й гол от «Краснодара» из-за дикой вратарской ошибки Лещука
Вчера, 22:59
6
Талалаев недоволен судейством в матче с «Локомотивом»: «Батракову позволено больше, чем другим?»
Вчера, 22:50
4
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес «Динамо» в Москве – 4:0!
Вчера, 22:41
23
Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 22:00
Видео18-летний воспитанник «Краснодара» Мукаилов оформил дубль в дебютном матче – в ворота «Динамо»
Вчера, 21:47
18
Кубок России. «Сочи» обыграл «Крылья Советов» в серии пенальти
Вчера, 20:39
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:33
Кубок России. «Локомотив» дома победил «Балтику» – 2:0
Вчера, 20:32
3
Слишкович прокомментировал кубковую победу «Оренбурга» над «Ахматом»
Вчера, 19:57
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 13 августа
Вчера, 19:52
3
Черчесов назвал причину кубкового поражения «Ахмата» от «Оренбурга»
Вчера, 19:30
1
ВидеоБатраков забил в пятом матче подряд
Вчера, 19:19
Кубок России. «Ахмат» впервые проиграл при Черчесове, пропустив на 95-й минуте от «Оренбурга» (1:2)
Вчера, 18:18
21
ФотоКаррера раскритиковал Станковича: «Это неправильно»
Вчера, 15:50
7
ВидеоЗаявление Торопа об ошибке в кубковом матче с «Акроном»
Вчера, 15:40
3
50-летний Губерниев – о возможности сыграть в Кубке России: «Моя форма безусловно позволяет»
Вчера, 14:56
1
Реакция Мостового на поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 13:25
2
Пальцев оценил качество футбола «Спартака»
Вчера, 13:03
1
Шилов высказался о дебюте за «Зенит»
Вчера, 11:58
2
Сотрудник ЦСКА пытался продать медаль Кубка России
Вчера, 11:48
Где смотреть матч «Пари НН» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2025
Вчера, 11:39
Гузиев оценил свой дебют в стартовом составе «Спартака»
Вчера, 11:13
Обляков сказал, чего не хватило ЦСКА для победы над «Акроном»
Вчера, 10:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 