  Главная
  Новости
  Талалаев недоволен судейством в матче с «Локомотивом»: «Батракову позволено больше, чем другим?»

Талалаев недоволен судейством в матче с «Локомотивом»: «Батракову позволено больше, чем другим?»

Вчера, 22:50
1

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев раскритиковал работу арбитров в игре с «Локомотивом».

  • Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • «Локо» одержал домашнюю победу со счетом 2:0.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь. Главным судьей был Иван Сараев.

«В первом тайме плоховато вошли в игру. У «Локомотива» просто хищницкие какие‑то результаты. Они три раза зашли в штрафную – и 1:0 ведут уже.

Мне понравилось, как играла моя команда. Уровень единоборств хороший. Во втором тайме по созиданию было неплохо. Немножко креатива не хватило впереди и исполнительского мастерства. Все‑таки те люди, которые определяют у нас результат, сегодня отдыхали.

Не знаю, может, в Кубке России регламент поменяли – мы все время начинаем с пенальти хозяев. Там [с «Акроном»] на 15‑й минуте придумали, здесь то же самое. Я вам таких пять моментов найду в чужой штрафной, где можно точно так же поставить 11‑метровый. Но почему‑то судим так.

Как по мне, разный уровень допуска единоборств давался командам. Я понимаю, что Батраков классный футболист, наверное, лучший на сегодня. Но ему что, позволено больше, чем другим?

Он бьет нашего футболиста после свистка, он лезет и посылает нашего тренера. Понятно, что мы тоже себя некрасиво ведем, но молодые судьи должны сделать так, чтобы к футболистам было одинаковое отношение во время матчей», – сказал Талалаев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Балтика Локомотив Талалаев Андрей
Красногорск_Фан
1755115752
Объективно что Батракову каждый матч достается по ногам дофига. Никого другого так не лупят. И да я бы на его месте был взамен ершистым и посылал кого-нибудь дорогой добра. Вспомнить Роналду (зубастика) ему ноги быстро отбили не смотря что феномен.
Ответить
