Смородская посоветовала «Спартаку» нового тренера: «Станкович – это какое-то несчастье»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала проблемы «Спартака».

– Тренера сторонние лица не выбирают. Выбирает клуб, они знают атмосферу, знают, в какой футбол хотят играть. Знают, какие есть финансовые возможности.

Я считаю, что все выбранные «Спартаком» иностранцы были никому неизвестны и абсолютно неспособны поставить хоть какую-нибудь игру.

Станкович – не исключение. Это какое-то несчастье, а не тренер. Он не имеет никакого отношения к тренерскому искусству.

– Кто нужен «Спартаку»?

– Грубо говоря, Анчелотти.