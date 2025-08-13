Смородская посоветовала «Спартаку» нового тренера: «Станкович – это какое-то несчастье»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала проблемы «Спартака».
– Тренера сторонние лица не выбирают. Выбирает клуб, они знают атмосферу, знают, в какой футбол хотят играть. Знают, какие есть финансовые возможности.
Я считаю, что все выбранные «Спартаком» иностранцы были никому неизвестны и абсолютно неспособны поставить хоть какую-нибудь игру.
Станкович – не исключение. Это какое-то несчастье, а не тренер. Он не имеет никакого отношения к тренерскому искусству.
– Кто нужен «Спартаку»?
– Грубо говоря, Анчелотти.
- У «Спартака» 1 победа в 5 последних матчах.
- В РПЛ они идут на 11-м месте. Следующий соперник – «Зенит» (16 августа).
Источник: «РБ Спорт»