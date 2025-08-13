Введите ваш ник на сайте
Червиченко оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ

Сегодня, 09:30
1

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сказал, что даже болельщики красно-белых не видят у них шансов на чемпионский титул в этом сезоне.

«Я не припоминаю за последние лет 20, наверное, это впервые, когда все единодушно говорят, что у «Спартака» нет вообще никаких шансов ни на что. При том, что это говорят не те, кого называют злопыхателями вроде меня. А все абсолютно, даже те, кто болеют за «Спартак». Даже они говорят, что шансов никаких, это пугает», – сказал Червиченко.

  • После 4 туров «Спартак» занимает 11-е место в РПЛ с 4 очками.
  • В прошлом сезоне красно-белые заняли 4-ю позицию.

Источник: Vprognoze.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
erybov1965
1755068946
У «Спартака» подбор игроков в принципе не хуже многих команд. Что будет дальше, зависит от руководства. Умеют же они обращаться к болельщикам после обидных поражений. Вот так, а может, и лучше, они должны обратиться к игрокам команды, работать надо плотно и постоянно с игроками, особенно с костяком. И хотя бы на время забыть о «бабле», а прежде всего думать об игре, о результате, о моральном климате в команде. И я думаю, многое изменится. Кому нужны ваши формальные оправдания при обращении к болельщикам, если ничего не делается на поле. Оправдываться надо следующим результативным матчем, а не формальной болтовней.
Ответить
