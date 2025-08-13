Червиченко оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сказал, что даже болельщики красно-белых не видят у них шансов на чемпионский титул в этом сезоне.

«Я не припоминаю за последние лет 20, наверное, это впервые, когда все единодушно говорят, что у «Спартака» нет вообще никаких шансов ни на что. При том, что это говорят не те, кого называют злопыхателями вроде меня. А все абсолютно, даже те, кто болеют за «Спартак». Даже они говорят, что шансов никаких, это пугает», – сказал Червиченко.