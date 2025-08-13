Тренер «Спартака» двумя словами оценил ситуацию, в которой находится команда

Тренер «Спартака» Ненад Сакич после домашнего матча 2-го тура группы C FONBET Кубка России с «Динамо Мх» (1:1, по пенальти 3:4) сказал, что ситуация у команды очень тяжелая.
– Мы можем довольствоваться тем фактом, что команда, пропустив гол, сравняла счет и боролась до самого конца. Ребята показали характер. В серии пенальти нечего комментировать, соперник победил.
– Как оцените игру Гузиева и как вам сочетания в центре обороны?
– Гузиев провел хороший матч, учитывая то, что это первый матч в стартовом составе, если я не ошибаюсь.
– Можно ли сказать, что в этом матче лучшим в «Спартаке» был Зорин?
– Сейчас нет смысла говорить об индивидуальных действиях. Мы проанализируем матч, все посмотрим и оценим. Да, мы могли сыграть лучше, но были ошибки и брак. Не смогли достичь, чего хотели. Впереди у нас важный матч и мы должны готовится к этой встрече.
– На данный момент «Спартак» в каком состоянии?
– Мы понимаем, что ситуация очень тяжелая. Но в тяжелые времена проявляются человеческие качества и характер. Мы все сплочены и стараемся как можно лучше подготовиться к матчу с «Зенитом».
- Гол у махачкалинцев забил Гамид Агаларов с пенальти на 87-й минуте. У «Спартака» отличился Руслан Литвинов на 90+5-й.
- Матч красно-белых с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ пройдет 16 августа и начнется в 17:30 мск.