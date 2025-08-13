Введите ваш ник на сайте
Названы два условия для ухода Сафонова из «ПСЖ»

Сегодня, 08:23
1

Вратарь Матвей Сафонов не хочет уходить из «ПСЖ» и намерен конкурировать за место в основном составе с Люка Шевалье. Он расценивает добровольный уход после одного сезона как слабость.

Россиянин может покинуть парижан при двух условиях: если «ПСЖ» попросит его об этом и если крупный европейский клуб захочет сделать его основным вратарем.

  • В прошлом сезоне 26-летний Сафонов провел 17 матчей за «ПСЖ», пропустил 13 голов, сыграл 7 встреч на ноль.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 20 миллионов евро.

Источник: L'Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
