Названы два условия для ухода Сафонова из «ПСЖ»

Вратарь Матвей Сафонов не хочет уходить из «ПСЖ» и намерен конкурировать за место в основном составе с Люка Шевалье. Он расценивает добровольный уход после одного сезона как слабость.
Россиянин может покинуть парижан при двух условиях: если «ПСЖ» попросит его об этом и если крупный европейский клуб захочет сделать его основным вратарем.
- В прошлом сезоне 26-летний Сафонов провел 17 матчей за «ПСЖ», пропустил 13 голов, сыграл 7 встреч на ноль.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 20 миллионов евро.
Источник: L'Equipe