Названы два условия для ухода Сафонова из «ПСЖ»

Вратарь Матвей Сафонов не хочет уходить из «ПСЖ» и намерен конкурировать за место в основном составе с Люка Шевалье. Он расценивает добровольный уход после одного сезона как слабость.

Россиянин может покинуть парижан при двух условиях: если «ПСЖ» попросит его об этом и если крупный европейский клуб захочет сделать его основным вратарем.