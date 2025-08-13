Радимов – о «Спартаке»: «Бить лежачего искренне не хочется, но есть один вопрос»

Владислав Радимов отреагировал на поражение «Спартака» от «Динамо Мх» в FONBET Кубке России.
«Со «Спартаком» все понятно! С игрой все понятно, с трансферами тоже, бить лежачего искренне не хочется!
И все-таки есть один вопрос: назовите имя человека, которому пришла идея продлить контракт Станковича аж до 2027 года?» – написал Радимов в своем телеграм-канале.
- У «Спартака» 1 победа в 5 последних матчах.
- В РПЛ они идут на 11-м месте. Следующий соперник – «Зенит» (16 августа).
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова