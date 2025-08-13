Радимов – о «Спартаке»: «Бить лежачего искренне не хочется, но есть один вопрос»

Владислав Радимов отреагировал на поражение «Спартака» от «Динамо Мх» в FONBET Кубке России.

«Со «Спартаком» все понятно! С игрой все понятно, с трансферами тоже, бить лежачего искренне не хочется!

И все-таки есть один вопрос: назовите имя человека, которому пришла идея продлить контракт Станковича аж до 2027 года?» – написал Радимов в своем телеграм-канале.