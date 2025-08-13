Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов – о «Спартаке»: «Бить лежачего искренне не хочется, но есть один вопрос»

Радимов – о «Спартаке»: «Бить лежачего искренне не хочется, но есть один вопрос»

Сегодня, 01:15
2

Владислав Радимов отреагировал на поражение «Спартака» от «Динамо Мх» в FONBET Кубке России.

«Со «Спартаком» все понятно! С игрой все понятно, с трансферами тоже, бить лежачего искренне не хочется!

И все-таки есть один вопрос: назовите имя человека, которому пришла идея продлить контракт Станковича аж до 2027 года?» – написал Радимов в своем телеграм-канале.

  • У «Спартака» 1 победа в 5 последних матчах.
  • В РПЛ они идут на 11-м месте. Следующий соперник – «Зенит» (16 августа).

Еще по теме:
Радимов – о российском тренере для «Спартака»: «На ум приходит только один» 13
Радимов сказал, кто ближе к отставке – Семак или Станкович 6
Радимов назвал трех российских игроков, которых мог бы купить «Спартак», чтобы лучше потратить бюджет 11
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1755038003
скорее всего не просто продлили - а переподписали на взаимовыгодных условиях. скажем, чуть больше бонусов насыпали, зарплату приподняли - работай спокойно до 2027. но если результат будет хреновый, типа ниже 3 места - разрываем контракт без выплаты неустойки. лысый подумал, прикинул, что с обещанными жедсонами в тройку залететь сможет - и согласился. рискнул - и проиграл. в субботу с чемоданами (пустыми) на вокзал.
Ответить
Главные новости
Фото«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от махачкалинского «Динамо»
02:50
«Ливерпуль» договорился о подписании игрока сборной Англии
02:33
Поражение «Спартака», ЦСКА продал защитника, итоговое решение «ПСЖ» по Сафонову и другие новости
01:30
Радимов – о «Спартаке»: «Бить лежачего искренне не хочется, но есть один вопрос»
01:15
2
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
01:07
1
Доннарумма выбрал новый клуб
01:00
ЦСКА согласовал контракт с бразильским защитником
00:36
«Мы же не лохи здесь»: Газизов рассказал, как «Спартак» пытался купить Пальцева
00:12
1
Энрике назвал причину ухода Доннаруммы из «ПСЖ»
Вчера, 23:59
1
Тренер «Спартака» объяснил поражение от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:47
3
Все новости
Все новости
«Спартак» не побеждает в серии пенальти 31 год
00:48
2
Тренер «Спартака» объяснил поражение от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:47
3
Фанаты «Спартака» – футболистам: «Снимайте майки, позорище»
Вчера, 23:35
4
«Зенит» вплотную приблизился к рекорду «Спартака» в Кубке России
Вчера, 23:23
3
Обзор матча «Спартак» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:57
⚡️ Кубок России. «Спартак» дома уступил махачкалинскому «Динамо», отыгравшись на 95-й минуте
Вчера, 22:56
41
ФотоСтанкович не застал камбэк «Спартака»
Вчера, 22:50
10
ВидеоЧелестини оценил вратарскую ошибку Торопа в матче с «Акроном»
Вчера, 22:30
Рахимов – о судейском решении в матче с «Зенитом»: «Я не понимаю»
Вчера, 22:00
7
Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Рубином»
Вчера, 21:21
6
Президент «БроукБойз» раскрыл условия сотрудничества со Смоловым
Вчера, 20:48
Кубок России. «Зенит» разгромил «Рубин» (3:0) и стал единоличным лидером группы
Вчера, 20:29
24
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
ФотоСмолова презентовали в новом клубе
Вчера, 20:08
Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от «Акрона»
Вчера, 19:56
1
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Динамо» Мх: 12 августа
Вчера, 19:50
5
Семак объяснил отсутствие Вендела и Сантоса в матче с «Рубином»
Вчера, 19:07
1
ВидеоЦСКА пропустил от «Акрона» из-за дикой вратарской ошибки: «Оторопеть можно»
Вчера, 18:44
5
Кубок России. «Акрон» без Дзюбы обыграл ЦСКА в серии пенальти
Вчера, 18:23
18
Аршавин ответил на предложение «Амкала»
Вчера, 16:29
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 13 августа 2025
Вчера, 08:47
Где смотреть матч «Сочи» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 13 августа 2025
Вчера, 08:44
Где смотреть матч «Локомотив» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 13 августа 2025
Вчера, 08:42
Где смотреть матч «Оренбург» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 13 августа 2025
Вчера, 08:38
69-летний Медведев ответил, сыграет ли он за «Амкал» в Кубке России
11 августа
4
ФотоРасписание матчей медийных команд во 2-м раунде Кубка России
11 августа
«Амкал» хочет выпустить на Кубок России самого высокого футболиста в истории
11 августа
5
ФотоНазваны судьи на матчи команд РПЛ во 2-м туре группового этапа Кубка России
11 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 