Казанский высказался против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Спортивный комментатор Денис Казанский отреагировал на планы ввести новый лимит на легионеров в чемпионате России.

Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.

При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

«Кажется, мы на пороге больших изменений в футболе. Назначение судей за два часа/сутки до игры, потолок зарплат и лимит.

С лимитом история уже вечная. Как игла для примуса, которую пытались втюхать Остапу Ибрагимовичу [Бендеру]. Такой делают, сякой. Лучше никогда не становилось.

Любое искусственное ограничение вредно. Оно ведет к исключению конкуренции. А это к понижению уровня. Все взаимосвязанно.

7 или 5, 3 или 8. «Переставленные кровати». Сколько было вариантов лимита? И ни разу это не привело к вспышке талантов отечества. Кому суждено и рождено было оказаться в игре, этим шансом воспользовались.

Другое дело, что этот путь позволяет игрокам дурного калибра получать даже не шанс или возможность, а место. Еще и с хорошей оплатой. Вы все и без меня знаете», – написал Казанский в своем телеграм-канале.