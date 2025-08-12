Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Казанский высказался против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Казанский высказался против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Сегодня, 16:54
1

Спортивный комментатор Денис Казанский отреагировал на планы ввести новый лимит на легионеров в чемпионате России.

  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

«Кажется, мы на пороге больших изменений в футболе. Назначение судей за два часа/сутки до игры, потолок зарплат и лимит.

С лимитом история уже вечная. Как игла для примуса, которую пытались втюхать Остапу Ибрагимовичу [Бендеру]. Такой делают, сякой. Лучше никогда не становилось.

Любое искусственное ограничение вредно. Оно ведет к исключению конкуренции. А это к понижению уровня. Все взаимосвязанно.

7 или 5, 3 или 8. «Переставленные кровати». Сколько было вариантов лимита? И ни разу это не привело к вспышке талантов отечества. Кому суждено и рождено было оказаться в игре, этим шансом воспользовались.

Другое дело, что этот путь позволяет игрокам дурного калибра получать даже не шанс или возможность, а место. Еще и с хорошей оплатой. Вы все и без меня знаете», – написал Казанский в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Дениса Казанского
Россия. Премьер-лига
Good_win_ФКСМ
1755011754
о... подстилка бом.жей проснулась... то маразматик с птичьей фамилией, то это недоразумение от спортивной журналистики... заднеприводные со всех сторон решили давить на минспорта...
