Аршавин ответил на предложение «Амкала»

Андрей Аршавин дал ответ «Амкалу», который предложил ему сыграть в FONBET Кубке России.

44-летний экс-зенитовец отказал медийному клубу.

«Я не собираюсь выступать за медиафутбольные клубы ни в каких турнирах. Нет желания, да и кондиции оставляют желать лучшего.

Буду играть только за ветеранов «Зенита» и в любительском футболе», – заявил Аршавин.