Аршавин ответил на предложение «Амкала»

Андрей Аршавин дал ответ «Амкалу», который предложил ему сыграть в FONBET Кубке России.
44-летний экс-зенитовец отказал медийному клубу.
«Я не собираюсь выступать за медиафутбольные клубы ни в каких турнирах. Нет желания, да и кондиции оставляют желать лучшего.
Буду играть только за ветеранов «Зенита» и в любительском футболе», – заявил Аршавин.
- Во 2-м раунде Пути регионов «Амкал» сыграет с «Калугой».
- Аршавин мог бы стать самым возрастным автором гола в истории турнира.
- Он закончил карьеру в 2018 году.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова