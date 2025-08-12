Введите ваш ник на сайте
Аршавин ответил на предложение «Амкала»

Сегодня, 16:29

Андрей Аршавин дал ответ «Амкалу», который предложил ему сыграть в FONBET Кубке России.

44-летний экс-зенитовец отказал медийному клубу.

«Я не собираюсь выступать за медиафутбольные клубы ни в каких турнирах. Нет желания, да и кондиции оставляют желать лучшего.

Буду играть только за ветеранов «Зенита» и в любительском футболе», – заявил Аршавин.

  • Во 2-м раунде Пути регионов «Амкал» сыграет с «Калугой».
  • Аршавин мог бы стать самым возрастным автором гола в истории турнира.
  • Он закончил карьеру в 2018 году.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Кубок Медиафутбол Амкал Аршавин Андрей
