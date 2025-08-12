Введите ваш ник на сайте
Сафонов отказался уходить из «ПСЖ»

Сегодня, 09:12
8

В последние недели «ПСЖ» предлагал вратарю Матвею Сафонову разные варианты продолжения карьеры.

Россиянин сразу же отказался от идеи ухода, так как ему очень нравится Париж. Его интеграция во Франции прошла успешно, он приспособился к жизни в столице и даже неплохо говорит по-французски.

Однако вероятность ухода Сафонова сохраняется, так как его может не устроить роль запасного.

Ситуация с вратарями в «ПСЖ» остается запутанной после приобретения парижанами у «Лилля» голкипера Люка Шевалье. В клубе пока остаются также Джанлуиджи Доннарумма и Арнау Тенас.

  • В прошлом сезоне 26-летний Сафонов провел 17 матчей за «ПСЖ», пропустил 13 голов, сыграл 7 встреч на ноль.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 20 миллионов евро.

Источник: le10sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АЛЕКС 58
1754979743
Кто бы сомневался? Лучше на лавке в Париже чем основным в Турции или на Кипре. Маруське в Париже нравится
Ответить
Plyash
1754980160
Всё правильно делает Сафонов , молодец , пригласили работать , так платите , он им не навязывался . Или платите неустойку , он сам команду подыщет . Или в Краснодар вернётся . Со щитом , к стати . И мастерство ни куда не денется , всё при нём будет . Доннарумма скоро уйдёт , а там видно будет , кто основным киппером останется .
Ответить
BRO_football
1754982992
Ну и правильно. Надо побольше вытрясти денег с ПСЖ. Не хотят использовать вратаря - сами виноваты. Пусть разрывают контракт и платят компенсацию, а там уж Сафонов и его агент сами найдут новый клуб. И возможные конфликты с украинским защитником - это тоже проблема клуба. Желаю Сафонову не поддаваться на провокации. А они будут, чтобы Сафонов сам ушёл из клуба на фоне скандала и отказался от компенсации.
Ответить
порт
1754984554
Деньги потраченные на алименты нужно отбить от скамейке в Париже.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1754985620
Ему пофиг на футбол. Главное он в Париже. Гыгыгы
Ответить
СильныйМозг
1754985967
Свыкся с крысами в Париже, видимо родственные души.
Ответить
