Сафонов отказался уходить из «ПСЖ»

В последние недели «ПСЖ» предлагал вратарю Матвею Сафонову разные варианты продолжения карьеры.

Россиянин сразу же отказался от идеи ухода, так как ему очень нравится Париж. Его интеграция во Франции прошла успешно, он приспособился к жизни в столице и даже неплохо говорит по-французски.

Однако вероятность ухода Сафонова сохраняется, так как его может не устроить роль запасного.

Ситуация с вратарями в «ПСЖ» остается запутанной после приобретения парижанами у «Лилля» голкипера Люка Шевалье. В клубе пока остаются также Джанлуиджи Доннарумма и Арнау Тенас.