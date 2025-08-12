Экс-советник Федуна сказал, какого тренера нужно вернуть в «Спартак»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци предложил вернуть на пост главного тренера команды Доменико Тедеско.

«У Деяна Станковича очень плохое положение. Если клуб ищет ему замену, стоит попробовать вернуть Доменико Тедеско. Это хороший специалист, с которым можно двигаться дальше», – сказал Камоцци.