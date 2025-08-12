Реакция Моргана на помолвку Роналду и Джорджины

Британский телеведущий Пирс Морган отреагировал на новость о скорой свадьбе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес.

«Поздравляю моих друзей Криштиану и Джорджину с помолвкой. Они такая замечательная пара!

Желаю им в браке таких же успехов, каких он добился на футбольном поле!» – написал Морган в соцсетях.