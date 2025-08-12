Реакция Моргана на помолвку Роналду и Джорджины

Британский телеведущий Пирс Морган отреагировал на новость о скорой свадьбе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес.
«Поздравляю моих друзей Криштиану и Джорджину с помолвкой. Они такая замечательная пара!
Желаю им в браке таких же успехов, каких он добился на футбольном поле!» – написал Морган в соцсетях.
- Это будет 1-й брак Роналду.
- Пара живет вместе 9 лет.
- У них 2 общих ребенка.
- Морган записал скандальное интервью с Криштиану в 2022 году, после чего «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с форвардом.
Источник: твиттер Пирса Моргана