Глушаков спрогнозировал дату увольнения Станковича из «Спартака»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что работа Деяна Станковича в московском клубе подходит к концу.
По его мнению, серба уволят после матча с «Зенитом» (16 августа).
– Как может закончиться сериал для Станковича?
– Печально. Думаю, он закончится печально. Не знаю, мне так кажется.
– Вот эти пять матчей, которые ему дали, как говорят.
– Думаю, он и до пяти не доживет. Если сейчас будет неудачная игра с «Зенитом», думаю, будет смена тренера. Слухи ходят.
Есть хорошие футболисты, есть из чего лепить. Но нет рисунка игры. Непонятно, то четыре защитника, то пять.
- Спартаковцы набрали 4 очка в 4 турах РПЛ, выдав худший старт с 2011 года.
- Они занимают 11-е место в лиге, опережая зону стыков лишь на 1 очко.
Источник: «Матч ТВ»