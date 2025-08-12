Глушаков спрогнозировал дату увольнения Станковича из «Спартака»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что работа Деяна Станковича в московском клубе подходит к концу.

По его мнению, серба уволят после матча с «Зенитом» (16 августа).

– Как может закончиться сериал для Станковича?

– Печально. Думаю, он закончится печально. Не знаю, мне так кажется.

– Вот эти пять матчей, которые ему дали, как говорят.

– Думаю, он и до пяти не доживет. Если сейчас будет неудачная игра с «Зенитом», думаю, будет смена тренера. Слухи ходят.

Есть хорошие футболисты, есть из чего лепить. Но нет рисунка игры. Непонятно, то четыре защитника, то пять.