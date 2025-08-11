Реакция Мостового на введение потолка зарплат в российском футболе

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможности введения потолка зарплат в российском футболе.
«В свое время не надо было раздувать зарплаты – и проблем бы не было. В нашем чемпионате давно всем переплачивают. Футбол в России – это способ быстро заработать, вот все туда и рвутся.
Потолок зарплат на игроках не скажется. У нас полно футболистов, которые не заслуживают больших денег, и от этого они лучше играть не начинают. Если ты умеешь играть только так, то и будешь играть так же, хоть тебе миллион плати. Если не можешь прыгнуть на три метра – не прыгнешь, сколько бы ни платили», – сказал Мостовой.
- Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что потолок зарплат по примеру КХЛ может быть ориентиром для российского футбола.
- Ограничение по зарплатам может быть введено вместе с ужесточением лимита на легионеров.
Источник: «Р-Спорт»