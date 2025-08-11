Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Реакция Мостового на введение потолка зарплат в российском футболе

Реакция Мостового на введение потолка зарплат в российском футболе

Сегодня, 15:32
5

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможности введения потолка зарплат в российском футболе.

«В свое время не надо было раздувать зарплаты – и проблем бы не было. В нашем чемпионате давно всем переплачивают. Футбол в России – это способ быстро заработать, вот все туда и рвутся.

Потолок зарплат на игроках не скажется. У нас полно футболистов, которые не заслуживают больших денег, и от этого они лучше играть не начинают. Если ты умеешь играть только так, то и будешь играть так же, хоть тебе миллион плати. Если не можешь прыгнуть на три метра – не прыгнешь, сколько бы ни платили», – сказал Мостовой.

  • Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что потолок зарплат по примеру КХЛ может быть ориентиром для российского футбола.
  • Ограничение по зарплатам может быть введено вместе с ужесточением лимита на легионеров.

Еще по теме:
Мостовой сказал, есть ли кризис в «Спартаке» 1
Мостовой ответил, стоило ли «Спартаку» назначить Черчесова
Мостовой предложил Абаскалю возглавить клуб Первой лиги 2
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (5)
bset
1754917164
По поводу не раздувать, конечно, здорово. Но если у тебя стадион полупустой, майки не продаются, за телеправа копейки, а ты можешь себе миллионеров позволить, то большой вопрос к тем, кто обеспечивают покрытие разницы. Ответ очевиден - бюджетные деньги и гос компании. Нужно запрещать государственные деньги тратить на профессиональный футбол и тогда просто неоткуда будем взять деньги на сумасшедшие зарплаты. А потолок нужен сейчас, чтобы все были в равных условиях. Чтобы условный Зенит не мог себе переманить игрока у конкурента. Тогда не будут хорошие игроки тухнуть на скамейке Зенита, а будут либо каждый за свой клуб играть, либо будут стремиться в Европу уехать.
...уефан
1754918641
...потолок - не проблема при качественной крыше, можно и натянуть...
алдан2014
1754918994
Может тогда эмблема клуба опять будет,что то значить.
Spartak_forv@
1754921245
Вот он,базовичок на проводе) Вспомнилась миниатюра «диалог с начальником»: -Зарплаты ни на что ни хватает! -так прямо ни на что? -ну на что-то хватает конечно... -так и покупайте то,на что хватает. А на что не хватает-не покупайте!Вот я покупаю только на то,на что хватает....
