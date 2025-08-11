Реакция Мостового на введение потолка зарплат в российском футболе

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможности введения потолка зарплат в российском футболе.

«В свое время не надо было раздувать зарплаты – и проблем бы не было. В нашем чемпионате давно всем переплачивают. Футбол в России – это способ быстро заработать, вот все туда и рвутся.

Потолок зарплат на игроках не скажется. У нас полно футболистов, которые не заслуживают больших денег, и от этого они лучше играть не начинают. Если ты умеешь играть только так, то и будешь играть так же, хоть тебе миллион плати. Если не можешь прыгнуть на три метра – не прыгнешь, сколько бы ни платили», – сказал Мостовой.