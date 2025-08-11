Стало известно, когда в РПЛ введут потолок зарплат

Минспорт готовится к введению потолка зарплат в российском футболе.

«После ужесточения лимита на легионеров произойдет установление потолка зарплат. Проект нового решения уже на столе, так что высока вероятность, что с лета 2026 года росфутбол заживет по новым финансовым правилам.

Год-два, не исключено, клубы поработают в серую (особенно «Зенит»). Оплата квартир, машин, перелетов и прочих радостей + налик в конвертах, но потом надоест. Особенно с учетом того, как за это будут дрючить. В хоккее пару лет этот этап проходили – клубы помаялись и стали соблюдать закон», – написал инсайдер Иван Карпов.