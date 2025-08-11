Стало известно, когда в РПЛ введут потолок зарплат

Минспорт готовится к введению потолка зарплат в российском футболе.
«После ужесточения лимита на легионеров произойдет установление потолка зарплат. Проект нового решения уже на столе, так что высока вероятность, что с лета 2026 года росфутбол заживет по новым финансовым правилам.
Год-два, не исключено, клубы поработают в серую (особенно «Зенит»). Оплата квартир, машин, перелетов и прочих радостей + налик в конвертах, но потом надоест. Особенно с учетом того, как за это будут дрючить. В хоккее пару лет этот этап проходили – клубы помаялись и стали соблюдать закон», – написал инсайдер Иван Карпов.
- Ужесточение лимита на легионеров также запланировано на следующее лето.
- За потолок зарплат высказывается министр спорта Михаил Дегтярев.
- Ранее он возглавлял Хабаровский край, где участвовал в управлении ХК «Амур».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова