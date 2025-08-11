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«Спартак» ищет нового тренера, Сперцян может переехать в Англию, «Динамо» не смогло выиграть с Карпиным и другие новости

11 августа 2025, 00:30

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Источник: «Бомбардир»
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