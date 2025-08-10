«Спартак» заинтересовался защитником из клуба Примеры

«Спартак» интересуется центральным защитником «Сельты» Хави Родригесом. Красно-белые во главе со спортивным директором клуба Франсисом Кахигао уже начали работу над трансфером.
Красно-белые считают защитника идеальным вариантом для усиления обороны. Москвичей привлекло успешное выступление испанца в Ла Лиге в сезоне-2024/25. Тогда Родригес смог забить мадридскому «Реалу» и дважды «Бетису».
- 22-летний испанец в прошлом сезоне провел за «Сельту» 40 матчей, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость Родригеса в 15 миллионов евро.
- Срок его контракта с «Сельтой» рассчитан до 30 июня 2028 года.
Источник: Legalbet