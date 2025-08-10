«Спартак» заинтересовался защитником из клуба Примеры

«Спартак» интересуется центральным защитником «Сельты» Хави Родригесом. Красно-белые во главе со спортивным директором клуба Франсисом Кахигао уже начали работу над трансфером.

Красно-белые считают защитника идеальным вариантом для усиления обороны. Москвичей привлекло успешное выступление испанца в Ла Лиге в сезоне-2024/25. Тогда Родригес смог забить мадридскому «Реалу» и дважды «Бетису».