Мусаев высказался о победе над «Оренбургом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о гостевом матче с «Оренбургом» (1:0) в 4-м туре РПЛ.

– Как ожидалось, очень тяжело играть в Оренбурге. Искусственное поле, сложная логистика. Команда чуть поменяла схему, стала играть в три защитника. Футбол стал более силовой. И радует, что, несмотря на все сложности, мы смогли добиться победы.

Очень важно, что ребята, которые вышли на замену, забили победный гол. Важно, что играли, когда надо. Когда надо бороться, подбирать мячи, делали это. И очень тяжелая победа, и очень важная для нас. Также я хочу отметить, что на протяжении всей недели футболисты проделали большую работу. Между играми было восемь дней, нагрузки не снижались.

– Травма Оласы, показалось, что потянул заднюю. Общались с игроком, с врачами?

– Общайся, не общайся, но задняя – это три‑четыре недели минимум. Надо делать МРТ и смотреть, что дальше.

– Согласны с отмененным голом Батчи?

– С моего ракурса я не понял, как Джон участвовал в этом [эпизоде]. Если Кордоба был в офсайде, каким образом он кому‑то мешал или как он участвовал в этой ситуации? Нужно пересмотреть, может быть, ТВ‑картинка покажет лучше. У меня есть камера на скамейке, которая с верхней точки. Я не понял, почему гол был отменен.