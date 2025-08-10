Черчесов прокомментировал решение возглавить «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о решении возглавить клуб.

В 1-м матче после возвращения Черчесова «Ахмат» победил дома «Зенит» (1:0).

Тренер был без работы полгода.

«Ахмат» набрал первые очки в сезоне.

– Почему приняли предложение «Ахмата», а не дождались предложения клуба, который борется за высокие места? Насколько спонтанной получилась история?

– Спонтанных вещей в моем возрасте не бывает. Не очень долго размышлял о том, чтобы возглавить «Ахмат». Ты знаешь, зачем, к кому и куда идешь, кто президент, чего он хочет. Дождаться другой клуб… Вопрос интересный. Ждал ли я? Боюсь, что нет.