Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Ахмата»

Вчера, 23:05
11

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении от «Ахмата» (0:1) в 4-м туре РПЛ.

«Игра сложилась неудачно, пошла не по нашему сценарию. Сами себе забили, пришлось потом вскрывать эшелонированную оборону. И с этим справлялись не очень хорошо.

Моментов было немного. Да еще вынужденные замены были, что сузило нашу вариативность в атаке. Это была не та игра, которую мы хотели бы видеть. Мы не преуспели в атаке, да и в обороне моменты дополнительные привозили. Игра со знаком минус для нас», – сказал Семак.

  • У «Зенита» 5 очков после 4 туров.
  • Следующий соперник – «Спартак».
  • «Зенит» рискует не выиграть 2-й сезон РПЛ подряд.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Семак Сергей
FWSPM
1754770611
Это ж надо было так обделаться
Ответить
Pourquoi pas
1754770757
С-узилось ачько, походу... Опять столетие отложат...
Ответить
Интерес
1754770769
Опять "сами себе забили"..."сами себе проиграли"..."сами себе фальшак продлили... Остальные -свободны!
Ответить
ALEX ML
1754771119
Обосрался, помылся, сливай воду
Ответить
kazak1975
1754771826
Был бы приличным человеком, давно бы свалил в отставку. Зае... Л.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1754774621
СЕМАК УХОДИ НЕ ПОЗОРЬСЯ ДАЛЬШЕ.....ИГРОКИ СЫТЫ ТОБОЙ .....НОЕТ НОЕТ....ПОПЛЫЛ ФИЗРУК...НИ ТАКТИКИ НИ ИГРЫ НИЧЕГО НЕТ....
Ответить
vvv123
1754775126
Интересно, а какая роль Семака во всем этом позоре? Об этом расскажи!
Ответить
boris63
1754775385
Ну не шмогла я.
Ответить
