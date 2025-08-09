Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о поражении от «Локомотива» (2:4) в 4-м туре РПЛ.

«Первая часть игры была хорошей. Не было проблем, команда действовала агрессивно. Забили мяч, возможно, были недостаточно конкретны в финальной трети. В перерыве проблем не видел. Если бы мне сказали, что проиграем 2:4, я бы не поверил. Но это футбол.

Снова ситуация, при которой пропустили сразу после гола. Ситуация непростая, мы должны выйти из нее вместе. Кризис в игре? Соглашусь, но есть и кризис в результатах», – сказал Станкович.