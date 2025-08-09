Введите ваш ник на сайте
Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива»

Сегодня, 20:38
16

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о поражении от «Локомотива» (2:4) в 4-м туре РПЛ.

«Первая часть игры была хорошей. Не было проблем, команда действовала агрессивно. Забили мяч, возможно, были недостаточно конкретны в финальной трети. В перерыве проблем не видел. Если бы мне сказали, что проиграем 2:4, я бы не поверил. Но это футбол.

Снова ситуация, при которой пропустили сразу после гола. Ситуация непростая, мы должны выйти из нее вместе. Кризис в игре? Соглашусь, но есть и кризис в результатах», – сказал Станкович.

  • У «Спартака» 4 очка после 4 туров.
  • Команда идет на 11-м месте.
  • Следующий соперник в РПЛ – «Зенит».

Еще по теме:
Умяров извинился перед болельщиками «Спартака» 3
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Локомотива» 15
Галактионов прокомментировал победу «Локо» над «Спартаком» 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Локомотив Станкович Деян
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DVOK68
1754761244
Здоровье побереги.И наше и заодно своё.Уходи.
Ответить
TIMOTHY
1754761288
Состав перетасуй по новой))
Ответить
TIMOTHY
1754761320
Странно что судью не обвинил, прогресс есть )
Ответить
k611
1754761581
С обороной что то сделай. Нельзя так играть, любой навес или прострел в штрафную и все паника на корабле. Не будет положительного результата пока такая ахинея в защите...
Ответить
Тинез Розоп
1754761979
Убрать из игры того , кто забил гол и кто отдал пас?…( в один момент)
Ответить
Taps
1754762139
Руки прочь от Станковича !
Ответить
Cleaner
1754763568
Станкович: - Это был НЕПРАВИЛЬНЫЙ Локомотив!!!
Ответить
Интерес
1754763790
Очередной "кскрементатор".
Ответить
Pourquoi pas
1754764493
...Ну да, это футбол! - сказал итальянец... И с горечью добавил: - только мы играть не умеем, однако...
Ответить
erybov1965
1754765907
Защиты нет, защиты нет, зааащиитыы нееет!!!! Вратарь — командир «пожарной группы». И как можно чего-то добиться. Выиграть иногда можно, а как с такой полузащитой иногда не выигрывать. Но защиты нет, вратарь не спасет, не надейтесь, даже еще и сам «привезет». Ау, руководство клуба, уже все в стране знают, что у «Спартака» в защите давно уже проблемы, а вратарь боится играть на выходе.
Ответить
