Мостовой: «Я мог бы уехать в НХЛ, если бы занимался хоккеем»

Александр Мостовой уверен, что стал бы успешным и в профессиональном хоккее.
– А ведь вы, Александр, могли бы в НХЛ играть, если бы в свое время занялись не футболом, а хоккеем?
– Это было бы лет 45 назад. Если бы я активно занимался хоккеем, то мог бы уехать в НХЛ вместе с нашими игроками первой волны. Готов об этом помечтать. Но я занялся футболом.
- Мостовой поиграл в Европе за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
- Он выступал за пределами России на протяжении 14 лет.
- Со «Спартаком» дважды становился чемпионом СССР.
Источник: «Матч ТВ»