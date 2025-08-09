Мостовой: «Я мог бы уехать в НХЛ, если бы занимался хоккеем»

Александр Мостовой уверен, что стал бы успешным и в профессиональном хоккее.

– А ведь вы, Александр, могли бы в НХЛ играть, если бы в свое время занялись не футболом, а хоккеем?

– Это было бы лет 45 назад. Если бы я активно занимался хоккеем, то мог бы уехать в НХЛ вместе с нашими игроками первой волны. Готов об этом помечтать. Но я занялся футболом.