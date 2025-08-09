Введите ваш ник на сайте
Павлюченко дважды отказывал «Тоттенхэму»

Сегодня, 10:10
1

Роман Павлюченко признался, что не сразу принял предложение «Тоттенхэма»,

– Ты сомневался, ехать или нет?

– Я два раза отказывал, два или даже три, по-моему, отказывал клубу, понимаешь? Меня в Англию зовут, а я отказываюсь.

Ну а что, у меня в «Спартаке» хорошая зарплата, меня всe устраивает, меня болельщики любят, я тут играю в составе, забиваю, всe хорошо, а тут в Англию сразу, блин, это англичане, язык ты не знаешь, менталитет, переезд, уже и ребeнок маленький. Как? Зачем мне это надо? Я первый раз отказался, потом опять…

– Это что, «Тоттенхэм» как бы несколько предложений делал?

– Да, «Тоттенхэм», они прилетали сюда, мы тут с агентом встречались.

  • Форвард был в «Тоттенхэме» с 2008 по 2012 год.
  • Его покупали у «Спартака» за 17,4 млн евро.
  • В составе лондонской команды Павлюченко забил 42 гола в 113 матчах.

Источник: Smol Talk
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Павлюченко Роман
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ренат-Питер-google
1754724506
Сказочник.
Ответить
