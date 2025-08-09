Павлюченко дважды отказывал «Тоттенхэму»

Роман Павлюченко признался, что не сразу принял предложение «Тоттенхэма»,
– Ты сомневался, ехать или нет?
– Я два раза отказывал, два или даже три, по-моему, отказывал клубу, понимаешь? Меня в Англию зовут, а я отказываюсь.
Ну а что, у меня в «Спартаке» хорошая зарплата, меня всe устраивает, меня болельщики любят, я тут играю в составе, забиваю, всe хорошо, а тут в Англию сразу, блин, это англичане, язык ты не знаешь, менталитет, переезд, уже и ребeнок маленький. Как? Зачем мне это надо? Я первый раз отказался, потом опять…
– Это что, «Тоттенхэм» как бы несколько предложений делал?
– Да, «Тоттенхэм», они прилетали сюда, мы тут с агентом встречались.
- Форвард был в «Тоттенхэме» с 2008 по 2012 год.
- Его покупали у «Спартака» за 17,4 млн евро.
- В составе лондонской команды Павлюченко забил 42 гола в 113 матчах.
Источник: Smol Talk