Павлюченко дважды отказывал «Тоттенхэму»

Роман Павлюченко признался, что не сразу принял предложение «Тоттенхэма»,

– Ты сомневался, ехать или нет?

– Я два раза отказывал, два или даже три, по-моему, отказывал клубу, понимаешь? Меня в Англию зовут, а я отказываюсь.

Ну а что, у меня в «Спартаке» хорошая зарплата, меня всe устраивает, меня болельщики любят, я тут играю в составе, забиваю, всe хорошо, а тут в Англию сразу, блин, это англичане, язык ты не знаешь, менталитет, переезд, уже и ребeнок маленький. Как? Зачем мне это надо? Я первый раз отказался, потом опять…

– Это что, «Тоттенхэм» как бы несколько предложений делал?

– Да, «Тоттенхэм», они прилетали сюда, мы тут с агентом встречались.