Черданцев сказал, что его напрягает при походе на футбол

Сегодня, 09:58
1

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об изменениях в российском футболе.

– Как по вашему мнению изменился российский футбол за время вашего комментирования?

– Он изменился в значительно лучшую сторону. Во-первых, потому что я в нем работаю и не буду плохо говорить о своей индустрии.

Приукрашивать я тоже не буду, но надо все-таки стараться на положительные моменты тоже обращать внимание, а не только злорадствовать, мол, там плохо, здесь плохо.

Первое – это инфраструктура. Есть знаменитая фотография, где я сижу в 97-м году на стадионе «Шинника» в Ярославле. А сейчас – посмотрите на стадион «Краснодара» и не только.

Инфраструктура развилась колоссально, причем не только в профессиональном футболе. Как вырос детско-юношеский футбол! Сколько площадок по всей стране сделано! Когда был коронавирус, я катался на машине по Краснодарскому краю, и даже в какой-то станице видел шикарные поля.

Второе – безопасность, безусловно, потому что на футбол реально стало ходить не стремно с детьми или с девушкой или с бабушкой.

По-прежнему, на мой взгляд, слишком много полиции, очень много заборов, и все время такое ощущение, что ты попадаешь в какое-то пространство потенциальных проблем и беспорядков – это немножко напрягает.

Сейчас, конечно, ситуация обязывает, но если отвлечься от этого – стало гораздо безопаснее и комфортнее ходить на футбол. Кейтеринг, еда, сосиски, вода – все есть, – сказал Черданцев.

Источник: Livesport
Россия. Премьер-лига Черданцев Георгий
Plyash
1754727896
Да и чипсами можно спокойно похрустеть , и ничего мне за это не будет .
Ответить
