  Роналду сказал, звонил ли он Феликсу, чтобы пригласить в «Аль-Наср»

Роналду сказал, звонил ли он Феликсу, чтобы пригласить в «Аль-Наср»

Сегодня, 13:11

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о переходе в саудовскую команду полузащитника Жоау Феликса из «Челси».

«Воровать – дурной тон; никто никогда ничего не крал у «Бенфики». Все знают Жоау, он очень талантлив. Думаю, он очень поможет нам в саудовской лиге, где очень высокая конкуренция.

Мы видели его на клубном чемпионате мира. Думаю, для Феликса этот вариант лучше, чем играть в португальской лиге. Просто посмотрите, сколько звeзд в Саудовской Аравии. Несмотря на то, что он не играет в Лиге чемпионов, это было очень мудрое решение с его стороны.

Звонил ли я ему, чтобы убедить перейти в «Аль-Наср»? Я этим не занимаюсь, я не беру трубку. Это не моя работа. Журналисты так говорили, но моя работа – тренироваться и играть», – сказал Роналду.

  • Сумма трансфера 25-летнего Феликса составила 30 миллионов евро и может вырасти до 50 миллионов с учетом бонусов и процента от перепродажи.
  • Хавбек сборной Португалии подписал с саудовским клубом контракт сроком до 30 июня 2027 года.

