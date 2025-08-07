Быстров – о «Спартаке»: «Становится сильным середнячком»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров раскритиковал трансфер Антона Заболотного в «Спартак».
«Заболотный не для «Спартака». В этом клубе должны быть сильные футболисты, а не те, которые заканчивают карьеру. Лучше найти молодого, который будет также бороться и приносить пользу.
Но если сейчас в «Спартаке» нужны игроки, которые только борются, значит, я ошибаюсь в их уровне. Тогда клуб становится сильным середнячком», – сказал Быстров.
- Заболотный перешел в «Спартак» на правах свободного агента из «Химок».
- Он провел за команду 3 матча и сделал 1 голевую передачу.
Источник: «Спорт-Экспресс»