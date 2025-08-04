Осечки «Спартака» и «Зенита», травма Месси, уход Карраскаля из «Динамо» и другие новости

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Месси получил травму в матче Кубка лиг
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38-летний Давид Луис будет выступать в одной лиге с Кокориным
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В «Локомотиве» произойдут серьезные изменения, если клуб закончит год ниже 3-го места
Источник: «Бомбардир»