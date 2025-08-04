Осечки «Спартака» и «Зенита», травма Месси, уход Карраскаля из «Динамо» и другие новости

Карраскаль покинул «Динамо»

Месси получил травму в матче Кубка лиг

ЦСКА близок к покупке Гонсалвеша

«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Акроном», пропустив от Дзюбы с пенальти на 95-й минуте

«Зенит» избежал поражения от ЦСКА (1:1) благодаря голу Соболева с пенальти

«Челси» объявил о новом трансфере за 43 миллиона

38-летний Давид Луис будет выступать в одной лиге с Кокориным

Дзюба матом наорал на одноклубников в игре со «Спартаком»

«Спартак» повторил клубный антирекорд

В «Локомотиве» произойдут серьезные изменения, если клуб закончит год ниже 3-го места