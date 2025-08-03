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  • РПЛ. «Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Акроном», пропустив от Дзюбы с пенальти на 95-й минуте

РПЛ. «Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Акроном», пропустив от Дзюбы с пенальти на 95-й минуте

Вчера, 15:34
130

В матче 3-го тура РПЛ «Акрон» в Самаре сыграл вничью со «Спартаком» – 1:1.

Оба гола были забиты в компенсированное время второго тайма. На 90+3-й минуте у москвичей отличился Пабло Солари. В ответной атаке «Акрон» заработал пенальти, который на 90+5-й минуте реализовал Артем Дзюба.

Ранее хозяева не забили 11-метровый. Стефан Лончар на 64-й минуте пробил выше ворот.

«Спартак» играл в меньшинстве после удаления Даниила Хлусевича в конце первого тайма за два предупреждения.

Самый дорогой новичок в истории красно-белых Жедсон Фернандеш вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

«Акрон» сейчас занимает 4-е место в РПЛ с 5 очками. «Спартак» идет 10-м с 4 баллами.

Россия. Премьер-лига. 3 тур
Акрон - Спартак - 1:1 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - П. Солари, 90+3; 1:1 - А. Дзюба, 90+5 (с пенальти).
Удаления: нет - Д. Хлусевич, 45+3 (вторая ж.к).
Незабитые пенальти: С. Лончар, 64 - нет.
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Дзюба Артем
Комментарии (130)
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FFR
1754227380
Посмотрим Станкович потянет до конца 1-го круга? Тренер нервный, вратарь дырявый , защита самое слабое звено, нападение беззубое . Деньги Лукойла тратятся на непонятные игроки, от которых нет толку.
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anatolich72
1754227754
Не удалось посмотреть. Про Хлусевича раньше говорил, он даже не игрок скамейки.
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Номэд
1754228351
И накой станка продлили?
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Спартач80
1754229078
Станковича уволить, Хлусевича продать, судье-медаль, "за помощь педикулёзным"
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Мордаванин
1754230136
121 коммент)) вопрос знатокам как должен накосячить зенит чтобы коментов(радостных) было вдва раза больше?
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Fju-2
1754230216
Акрон даже у Спартака не смог выиграть. А Дзюба говорил, что за чемпионство будут бороться.
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Дубина
1754230354
У газззпрома задача выгонять каждую игру у Спартака и одно удаление любым путем..)))
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Cleaner
1754230392
Игру не смотрел, был на пляЖУ. Пришел, узнал результат и теперь сижу и РЖУ!!!...)))
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Ровесник Романцева
1754232423
Долой Хлусевича и Максименко! Максименко и я, спокойно, пенальти забью. Дзюба же однотипно бьет (катит мяч, когда видит, что Максименко-дурак на одман клюет)
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qawzsexdr
1754239363
Не было не удаления ни пенальти, судейский заговор в разгаре
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