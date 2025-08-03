РПЛ. «Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Акроном», пропустив от Дзюбы с пенальти на 95-й минуте

В матче 3-го тура РПЛ «Акрон» в Самаре сыграл вничью со «Спартаком» – 1:1.
Оба гола были забиты в компенсированное время второго тайма. На 90+3-й минуте у москвичей отличился Пабло Солари. В ответной атаке «Акрон» заработал пенальти, который на 90+5-й минуте реализовал Артем Дзюба.
Ранее хозяева не забили 11-метровый. Стефан Лончар на 64-й минуте пробил выше ворот.
«Спартак» играл в меньшинстве после удаления Даниила Хлусевича в конце первого тайма за два предупреждения.
Самый дорогой новичок в истории красно-белых Жедсон Фернандеш вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.
«Акрон» сейчас занимает 4-е место в РПЛ с 5 очками. «Спартак» идет 10-м с 4 баллами.
Россия. Премьер-лига. 3 тур
Акрон - Спартак - 1:1 (0:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - П. Солари, 90+3; 1:1 - А. Дзюба, 90+5 (с пенальти).
Удаления: нет - Д. Хлусевич, 45+3 (вторая ж.к).
Незабитые пенальти: С. Лончар, 64 - нет.
Источник: «Бомбардир»