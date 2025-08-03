РПЛ. «Зенит» избежал поражения от ЦСКА (1:1) благодаря голу Соболева с пенальти

Закончился центральный матч 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась вничью со счетом 1:1.
На гол Алеррандро в первом тайме хозяева ответили забитым мячом Александра Соболева во второй половине встречи.
«Зенит» набрал пять очков и занимает шестое место в турнирной таблице, ЦСКА с тем же количеством очков располагается на седьмой строчке.
Россия. Премьер-лига. 3 тур
Зенит - ЦСКА - 1:1 (0:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Алеррандро, 33; 1:1 - А. Соболев, 76 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»