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  • РПЛ. «Зенит» избежал поражения от ЦСКА (1:1) благодаря голу Соболева с пенальти

РПЛ. «Зенит» избежал поражения от ЦСКА (1:1) благодаря голу Соболева с пенальти

Вчера, 19:55
137

Закончился центральный матч 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась вничью со счетом 1:1.

На гол Алеррандро в первом тайме хозяева ответили забитым мячом Александра Соболева во второй половине встречи.

«Зенит» набрал пять очков и занимает шестое место в турнирной таблице, ЦСКА с тем же количеством очков располагается на седьмой строчке.

Россия. Премьер-лига. 3 тур
Зенит - ЦСКА - 1:1 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Алеррандро, 33; 1:1 - А. Соболев, 76 (с пенальти).
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (138)
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ZENIT-59
1754243022
Игра отличная, но если бы Круговой не "помог" своему бывшему клубу, то Зенит мог бы и баранку получить Что-то не так в команде-с Рубином сыграли ужасающе проиграв второй тайм,сейчас отскочили Наводит на печальные мысли
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АК 68
1754244374
Интересно, а что скажет Гена, Родимов, Кончельскис?
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ySS
1754244401
Плохи дела в газовом хозяйстве, если такими пенальти приходится очко получать. Азовец - красавчик!)
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Marshall1956
1754245902
Чудо со свистком игрок матча и это даже не смотря на пенальти.Свистит только в одну сторону.А игра была не плохая.
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raritet
1754252378
Пока в туре по игре , как ни странно,и отметить некого.наверное пока ещё идёт разогрев. Зенит сырее прочих. Если так дальше пойдёт, то Богданычу нужно будет поискать Уфу.
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vvv123
1754262816
Очередное позорище из игры в игру. Катают мячик поперек поля мальчики, зарплата капает и им все равно. Тренеришка позорный, боится им слово сказать, иначе его вообще сплавят. Вот такие дела в команде!
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boris63
1754270072
Герой матча явно судья, даже с таким судейством где все жёлтые достались одной команде, Зенит явно отскочил.
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нейтральныйкакникто
1754271271
Больше половины постов о пенальти и судье!. Всё нормально ! А представляете , сколько шума и визгу было бы не назначь судья пенальти?Это было бы похлеще ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ , или ЧЕТВЁРТОЙ!!!!!
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нейтральныйкакникто
1754271537
А почему ЗЕНИТ в таблице выше АКРОНА? Не это ли свидетельство того , что его искусственно тянут вверх!?!?
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Oldtrafford83
1754284117
Во втором тайме ЗПРФ конечно был повеселее коней, в целом результат закономерный, пенка на любителя))
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