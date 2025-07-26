Талалаев определил, в чем разгромленный «Спартак» лучше «Динамо»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сравнил «Динамо» и «Спартак». С этими командами калининградцы сыграли на старте сезона РПЛ.

– Чем отличается «Спартак» от «Динамо»?

– Большим разнообразием. У них более разнообразные варианты ведения игры. С «Динамо» мы смогли нейтрализовать Бителло. Фомин и Глебов провалили игру. У «Спартака» нейтрализуешь одного – вылезает другой. Но «Динамо» более хорошо играет на стандартах.

– Насколько вы уверены в команде в следующих матчах?

– Я уверен во всех своих футболистах. Следующая кубковая игра будет показательной в плане насколько мы можем меняться. Пряхин и Мендель определяют у меня игру. За четыре набранных очка мы заплатили очень большую цену.