Талалаев определил, в чем разгромленный «Спартак» лучше «Динамо»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сравнил «Динамо» и «Спартак». С этими командами калининградцы сыграли на старте сезона РПЛ.
– Чем отличается «Спартак» от «Динамо»?
– Большим разнообразием. У них более разнообразные варианты ведения игры. С «Динамо» мы смогли нейтрализовать Бителло. Фомин и Глебов провалили игру. У «Спартака» нейтрализуешь одного – вылезает другой. Но «Динамо» более хорошо играет на стандартах.
– Насколько вы уверены в команде в следующих матчах?
– Я уверен во всех своих футболистах. Следующая кубковая игра будет показательной в плане насколько мы можем меняться. Пряхин и Мендель определяют у меня игру. За четыре набранных очка мы заплатили очень большую цену.
- «Спартак» заканчивал матч вдевятером.
- «Балтика» возглавила таблицу РПЛ.
- Следующий соперник – «Оренбург».
Источник: «Матч ТВ»