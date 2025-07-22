Дуглас Сантос рассказал о своем отношении к России

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, как чувствует себя в России.

– Некоторые бразильские игроки начинают скучать по дому. Насколько тебе нравится в Санкт-Петербурге или возникают мысли о Бразилии?

– Конечно, я скучаю по своим родным и друзьям, которых нет рядом в Санкт-Петербурге, но повторю, что этот город и Россия – мой дом. Я здесь чувствую себя максимально комфортно. Уже не первый год выступаю в «Зените», и после стольких лет воспринимаю все, что меня окружает в Петербурге, как абсолютно родное. Я счастлив, что могу назвать этот город своим домом, но родился и вырос в Бразилии, и скучаю по своему дому и родным. Это естественное чувство.