Акинфеев назвал причину, по которой ЦСКА не смог победить «Оренбург»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал результат матча с «Оренбургом». Московская команда сыграла вничью в 1-м утре РПЛ со счетом 0:0.

– 500‑й матч с капитанской повязкой. Что это для вас значит?

– Я даже не знал этого. Не готовился. Это гордо для меня, я вырос с ЦСКА. Тот труд, который я отдаю, приходит обратно в таких маленьких радостях. Я очень счастлив.

Сегодня не все получалось в атаке у всех. По первому тайму казалось, что «Оренбург» и второй тайм продолжит в таком же ключе. Наверное, они чего‑то испугались. В первом тайме «Оренбург» играл очень хорошо, но, с другой стороны, мы играли плохо. То, что мы тренировали неделю, не удалось восполнить на поле.