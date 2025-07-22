Полиция задержала известного российского футбольного инсайдера

Задержан автор спортивного телеграм-канала «Мутко против» Глеб Трифонов.

«В офис «Базы» с обысками пришли полицейские. Утром полиция и ОМОН также наведались в квартиру главреда «Базы» Глеба Трифонова, сейчас связи с ним нет.

Позже, как рассказали соседи, его увезли в неизвестном направлении. Где Глеб сейчас находится – неизвестно. Ни его коллеги, ни родные, ни адвокаты не могут его найти.

Позже сотрудники полиции пришли в офис редакции «Базы». Сотрудники издания, находящиеся в это время в офисе, перестали выходить на связь.

Суть претензий полиции пока неизвестна. По данным «Базы», речь может идти о возбуждении некоего уголовного дела в одном из российских регионов», – написал источник.