Полиция задержала известного российского футбольного инсайдера

Задержан автор спортивного телеграм-канала «Мутко против» Глеб Трифонов.
«В офис «Базы» с обысками пришли полицейские. Утром полиция и ОМОН также наведались в квартиру главреда «Базы» Глеба Трифонова, сейчас связи с ним нет.
Позже, как рассказали соседи, его увезли в неизвестном направлении. Где Глеб сейчас находится – неизвестно. Ни его коллеги, ни родные, ни адвокаты не могут его найти.
Позже сотрудники полиции пришли в офис редакции «Базы». Сотрудники издания, находящиеся в это время в офисе, перестали выходить на связь.
Суть претензий полиции пока неизвестна. По данным «Базы», речь может идти о возбуждении некоего уголовного дела в одном из российских регионов», – написал источник.
- «Мутко против» публикует футбольные инсайды.
- Аудитория канала – более 65 тысяч подписчиков.
- Последний пост – сегодня в 10 утра.
Источник: телеграм-канал Baza