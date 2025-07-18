Федорищев гарантировал «Крыльям» финансовую стабильность: «Ребята, вопросов нет»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с «Крыльями Советов».

Чиновник заверил, что финансовых проблем по ходу сезона не будет.

«Никакие внешние воздействия на нас не будут влиять. Могут возникнуть вопросы о том, что у команды нет финансирования. Ребята, таких вопросов нет.

Я вам гарантирую как губернатор, как учредитель клуба: таких вопросов нет. Команда полностью финансово обеспечена на сезон. Об этом не беспокойтесь», – сказал Федорищев.