Впервые за 19 лет EA Sports FC выйдет без русских комментаторов

Футбольный симулятор EA Sports FC 26 выйдет без русской озвучки и комментариев. Сведения об этом появились на сайте игрового сервиса Steam. Разработчики планируют перевести на русский язык лишь интерфейс симулятора и добавить субтитры.

Релиз EA Sports FC 26 состоится 19 сентября 2025 года. Главными звездами на обложке симулятора будут полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем и вингер «Баварии» Джамал Мусиала. Лицом лимитированного издания выбрали шведского форварда Златана Ибрагимовича.

Компания Electronic Arts (EA), разработчик игр, прекратила сотрудничество с Международной федерацией футбола (ФИФА) в 2022 году. Это привело к ребрендингу серии футбольных симуляторов: FIFA 23 стала последней игрой под этим названием, затем серия стала выходить под брендом EA Sports FC.