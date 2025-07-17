Впервые за 19 лет EA Sports FC выйдет без русских комментаторов

Футбольный симулятор EA Sports FC 26 выйдет без русской озвучки и комментариев. Сведения об этом появились на сайте игрового сервиса Steam. Разработчики планируют перевести на русский язык лишь интерфейс симулятора и добавить субтитры.
Релиз EA Sports FC 26 состоится 19 сентября 2025 года. Главными звездами на обложке симулятора будут полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем и вингер «Баварии» Джамал Мусиала. Лицом лимитированного издания выбрали шведского форварда Златана Ибрагимовича.
Компания Electronic Arts (EA), разработчик игр, прекратила сотрудничество с Международной федерацией футбола (ФИФА) в 2022 году. Это привело к ребрендингу серии футбольных симуляторов: FIFA 23 стала последней игрой под этим названием, затем серия стала выходить под брендом EA Sports FC.
- Русская озвучка была доступна в футбольном симуляторе с 2006 года.
- До 2013 года комментаторами были Василий Уткин, Юрий Розанов и Василий Соловьев, с 2015 года их сменили Георгий Черданцев и Константин Генич.
- В геймплее EA Sports FC 26 будут обновленный дриблинг, улучшенная анимация движений и бега, реалистичные 3D-модели футболистов и усовершенствованная система позиционирования вратарей.