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Фетисов объяснил, почему российский хоккей круче футбола

Вчера, 08:26
6

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал свое мнение о том, почему хоккей, по его мнению, главный вид спорта в России.

В ноябре 2024 года компания Mediascope по заказу РФС провела исследование. Его результаты показали, что футбол остается наиболее популярным видом спорта в стране.

«Хоккей – спорт номер один в России? А разве есть какие-то сомнения в этом? У меня лично нет. Мы видим пустые стадионы на футбольных матчах. Плюс результаты на мировой арене не в пользу футбола, у хоккеистов больше значимых побед. Кроме того, в хоккее у нас полно звезд, которые будоражат умы не только наших болельщиков, но и во всем мире», – заявил Фетисов.

Экс-хоккеист отметил, что это его личное мнение, на которое, по его словам, он имеет полное право.

  • Вячеслав Фетисов 7 раз становился чемпионом мира.
  • Фетисов 9 раз выигрывал чемпионат Европы.

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Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига
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Комментарии (6)
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BarStep
1752212822
И он прав! Так было в Союзе и так есть в России
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FCSpartakM
1752218177
"Мы видим пустые стадионы на футбольных матчах"- ну он конечно. Не на хоккей фанаты активные поперлись? У нас в целом в РФ нет популяризации спорта. Хоккеисты у нас просто реально топ,но в целом мало кому спорт интересен. В США их топ 4 главных спорта страны собирают полные арены. Да даже соккер там интересен.
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SLADE2019
1752221410
Рассуждения не профессионала. Хватит монополизировать достижения уже несуществующей страны. Да и сравнивать надо уровень популярности этих двух видов спорта более объективно.
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erybov1965
1752222903
Необходима популяризация спорта,как была в союзе.Строиться она должна не на "бабле" и "распилах".Большие зарплаты должны быть только у "больших звезд".Соревнования необходимо проводить среди всех трудовых коллективов,где в основе должно быть участие,здоровье нации,а не деньги.Необходимо поднимать спорт среди "любителей".Профессиональный спорт в настоящее время,ничего общего со здоровьем не имеет и имеет большое отношение прежде всего к химической и биологической промышленности,ну и к бизнесу.А где большие деньги,спорт погибает,не всегда и не везде,но в основном.
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k611
1752225062
Конечно звёзд такой величины как в хоккее в футболе нет
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Artemka444
1752226914
Вот смешно конечно
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