Фетисов объяснил, почему российский хоккей круче футбола

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал свое мнение о том, почему хоккей, по его мнению, главный вид спорта в России.

В ноябре 2024 года компания Mediascope по заказу РФС провела исследование. Его результаты показали, что футбол остается наиболее популярным видом спорта в стране.

«Хоккей – спорт номер один в России? А разве есть какие-то сомнения в этом? У меня лично нет. Мы видим пустые стадионы на футбольных матчах. Плюс результаты на мировой арене не в пользу футбола, у хоккеистов больше значимых побед. Кроме того, в хоккее у нас полно звезд, которые будоражат умы не только наших болельщиков, но и во всем мире», – заявил Фетисов.

Экс-хоккеист отметил, что это его личное мнение, на которое, по его словам, он имеет полное право.