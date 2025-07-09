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Орлов объяснил поражение «Зенита» от «Балтики»

9 июля 2025, 01:10
9

Геннадий Орлов рассказал, почему «Зенит» проиграл «Балтике» в товарищеском матче.

«Матч с «Балтикой» показал, что в действиях «Зенита» ещe присутствует академизм, особенно у игроков обороны. Как же они позволяют бить с разных дистанций, в том числе с близких по воротам? Защитники должны накрывать этот мяч.

Я ещe в прошлом сезоне говорил, что оборона у команды сыроватая. Думал, что тот же Нино – больший боец. В Бразилии он был капитаном команды, а у нас часто падает, не слишком уверен в себе – не выглядит вожаком.

В центре полузащиты тоже есть проблемы. Посмотрите, как у Рахимова «Рубин» вступает в отбор после потери мяча. Всем составом!

Понятно, что есть люди, которым положено играть на пианино, но кто-то же должен его и таскать. Человек шесть-семь в команде должны выполнять эту черновую работу, а три-четыре фантазeра – сочинять комбинации в атаке. Вот этих работяг «Зениту» сейчас явно не хватает.

Они ведь тоже должны быть высокого качества: уметь отбирать мяч без нарушения, точно пасовать и не давать бить по воротам с 16-17 метров, как это было в матче с «Балтикой».

Так что у Семака фронт работы расширился. Но материал есть. Дальше всe зависит от умения тренера играть в футбольные шахматы, совершать правильные ходы», – заявил Орлов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Балтика Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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Странник 09
1752028919
Что у Энрике не хватает фантазий,за такие деньги мог бы нафантазировать 3-4 гола
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subbotaspartak
1752032094
Хорошо замаскировались...
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FWSPM
1752036704
понабрали неликвида на 200 млн евро а теперь выясняется что играть то некому вся надежда на сбитого летчика из фламенго...если доедет
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andr45
1752039666
Орлову следует учесть, что в «Zenitе» всего-то 9 защитников, что бесспорно маловато( К тому же ребята неопытные, средний возраст защитничков какие-то 25,7 лет( Да и квалификация защитничков невысокая, что зафиксировано в их суммарной стоимости, которая составляет жалкие 44,9 млн.руб. Конечно, играть против могучей «Балтики» стоимость игроков которой превышает 22 млн.евро этим молодым ребяткам непросто(
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FCSpartakM
1752045148
зенитовцы до сих пор понять не могу того, о чем пишется уже лет пять -Семак это не тренер, но они до сих пор пытаются найти изъяны в чем угодно, но только не в Манекенщике.
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СПОРТ 21 века
1752084611
Не очень понятно почему футбольный контингент отталкивается от Зенита? Почему всегда нужно искать слабости в своей игре, а не отметить соперника? А ведь там есть что отметить. Во-первых, против Зенита так как играла Балтика не играл никто. Во-вторых, уровень команды из Калининграда гораздо выше, чем многие привыкли думать. Там уже не первый год работает качественная система управления развития клуба, в которой видна грамотная подача того, как должна выглядеть команда на поле. Разве не видно, что кто бы не пришёл руководить Балтикой, стиль игры особо не меняется. Прессинг, давление и желание играть в футбол никуда не уходят. Многим российским топ-клубам стоило бы поучиться у Балтики. Можно сказать даже больше: так как играла Балтика против Зенита, не будет играть больше никто! Что это значит? Это значит, что в этот клуб уже заложили фундамент стать большим футбольным проектом России. Поэтому здесь нужно говорить о качестве сегодняшней Балтики, а не о проблемах Зенита...
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