Орлов объяснил поражение «Зенита» от «Балтики»

Геннадий Орлов рассказал, почему «Зенит» проиграл «Балтике» в товарищеском матче.

Петербуржцы потерпели поражение со счетом 1:2.

«Матч с «Балтикой» показал, что в действиях «Зенита» ещe присутствует академизм, особенно у игроков обороны. Как же они позволяют бить с разных дистанций, в том числе с близких по воротам? Защитники должны накрывать этот мяч.

Я ещe в прошлом сезоне говорил, что оборона у команды сыроватая. Думал, что тот же Нино – больший боец. В Бразилии он был капитаном команды, а у нас часто падает, не слишком уверен в себе – не выглядит вожаком.

В центре полузащиты тоже есть проблемы. Посмотрите, как у Рахимова «Рубин» вступает в отбор после потери мяча. Всем составом!

Понятно, что есть люди, которым положено играть на пианино, но кто-то же должен его и таскать. Человек шесть-семь в команде должны выполнять эту черновую работу, а три-четыре фантазeра – сочинять комбинации в атаке. Вот этих работяг «Зениту» сейчас явно не хватает.

Они ведь тоже должны быть высокого качества: уметь отбирать мяч без нарушения, точно пасовать и не давать бить по воротам с 16-17 метров, как это было в матче с «Балтикой».

Так что у Семака фронт работы расширился. Но материал есть. Дальше всe зависит от умения тренера играть в футбольные шахматы, совершать правильные ходы», – заявил Орлов.