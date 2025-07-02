Хаби Алонсо прокомментировал победу «Реала «над «Ювентусом»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги матча с «Ювентусом». Мадридская команда победила в 1/8 финала клубного чемпионата мира со счетом 1:0. Единственный гол забил Гонсало Гарсия.

«Мы довольны результатом, игрой и выходом в следующий раунд. В первые 15 минут было сложно, надо было нащупать свою игру. Я сказал парням держаться вместе в центре и искать свободные зоны на флангах, откуда мы могли доставить «Юве» неприятности.

Гонсало Гарсия великолепен, у него есть инстинкты настоящего форварда. Надо отдать ему должное за то, что он оказывается в нужном месте в нужное время.

Мбаппе не был готов на 100%, но у него будет время на восстановление. Для нас он очень важен», – сказал Алонсо.