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  • Хаби Алонсо прокомментировал победу «Реала «над «Ювентусом»

Хаби Алонсо прокомментировал победу «Реала «над «Ювентусом»

2 июля 2025, 10:20

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги матча с «Ювентусом». Мадридская команда победила в 1/8 финала клубного чемпионата мира со счетом 1:0. Единственный гол забил Гонсало Гарсия.

«Мы довольны результатом, игрой и выходом в следующий раунд. В первые 15 минут было сложно, надо было нащупать свою игру. Я сказал парням держаться вместе в центре и искать свободные зоны на флангах, откуда мы могли доставить «Юве» неприятности.

Гонсало Гарсия великолепен, у него есть инстинкты настоящего форварда. Надо отдать ему должное за то, что он оказывается в нужном месте в нужное время.

Мбаппе не был готов на 100%, но у него будет время на восстановление. Для нас он очень важен», – сказал Алонсо.

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Источник: TuttoMercatoWeb
Клубный чемпионат мира Ювентус Реал Алонсо Хаби
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