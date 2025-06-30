В «Динамо» анонсировали трансфер нападающего

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин раскрыл планы клуба на летнее трансферное окно.

«Сколько трансферов на вход планируется? У нас есть [Ярослав] Гладышев. Через два дня узнаете еще об одном нападающем, догадываетесь, наверное, кто. Пока не буду объявлять.

Ну и левого защитника сейчас смотрим тоже. Но у нас очень много ребят вернулось, молодые наши воспитанники. У нас 30 человек, по сути, в большом «Динамо», это многовато, поверьте мне», – сказал Степашин.