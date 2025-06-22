Лопырева двумя словами описала Галицкого

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева рассказала о своем отношении к владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому.

– Где ты встретила чемпионство «Краснодара»? – вопрос Лопыревой.

– Была в Москве и следила за развязкой РПЛ до последнего! Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить наших южных соседей с триумфом. Это очень круто!

– Галицкий – топ?

– Человек-феномен! Галицкий мог купить в какой-то момент, наверное, почти любой клуб в мире. А он выбрал инвестировать и развивать родное. Организовал с нуля топовую команду, построил одну из современнейших арен, создал лучшую базу и академию, где знает по имени ее учеников! А полный стадион скандирует его имя! Браво, Сергей Николаевич!