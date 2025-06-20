«Торпедо» могут исключить из РПЛ, бан «Локомотива», Пьянич покидает ЦСКА, Мостовой победил Карпина и другие новости

В отношении руководителей московского клуба возбудили дело о попытке дачи взятки судье.

Стало известно, кто может заменить «Торпедо» в РПЛ.

РФС получил выплаты от ФИФА и УЕФА.

В «Зените» приняли решение по Ерохину.

Стал известен новый тренер «Урала».

Спартаковец Денисов хочет в Европу: «Абы куда не пойдет».

«Локомотив» объявил о подписании Бакаева.

ЦСКА получил предложение по трансферу Файзуллаева.

Мбаппе госпитализировали в США.

Турецкий клуб готовит предложение по Баринову.

«Локомотив» подтвердил второй трансфер за день.

ФИФА наложила трансферный бан на московский клуб.

Заявление «Локомотива» по трансферному бану до 2027 года.

«Спартак» не продал основного полузащитника в Турцию за 4 миллиона.

ЦСКА принял решение по Пьяничу и Жемалетдинову.

Новый тренер ЦСКА прибыл в Москву.

Команда под руководством Мостового победила команду под управлением Карпина (3:2).