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Заявление «Локомотива» по трансферному бану до 2027 года

Сегодня, 19:21
6

«Локомотив» сделал заявление по наложенному трансферному бану.

«Временно наложенный запрет на регистрацию контрактов игроков связан с так называемым «делом «Мариуполя».

ФК «Мариуполь», который в соответствии с открытыми источниками де‑факто не выступает ни в одном соревновании, тем не менее, через иностранных представителей обратился в дисциплинарный комитет ФИФА, чтобы принудительно исполнить решение CAS в отношении ФК «Локомотив».

Наш клуб, получив решение CAS, еще в мае обратился в РФС, чтобы футбольный союз в свою очередь направил запрос в ФИФА с целью выяснить статус футбольного клуба «Мариуполь», существует ли вообще эта организация как субъект футбола.

Тем не менее, несмотря на наличие указанного выше запроса, дисциплинарный комитент ФИФА по заявлению иностранных представителей ФК «Мариуполь» открывает производство по делу в отношении Локомотива о неисполнении решения CAS.

Через четыре минуты после открытия данного дела ФИФА принимает решение о применении запрета на регистрацию игроков. Учитывая сроки рассмотрения, а также отсутствие ответа относительно статуса ФК Мариуполь, считаем данное решение абсолютно немотивированным и соответствующим общей тенденции в отношении российских клубов.

Несмотря на принятое решение ФК «Локомотив» намерен довести до дисциплинарного комитета ФИФА свою позицию и добиться разъяснений относительно принятого решения. Мы уверены в том, что ситуация разрешится в ближайшее время, и запрет будет снят», – заявил клуб.

Выступление летних новичков «Локо» за клуб под вопросом. Их трое:

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив
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Комментарии (6)
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Цугундeр
1750350266
Ту-ту.Ру.)
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R_a_i_n
1750350504
Уйопки, что тут скажешь.
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trybinkawas
1750350811
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Skull_Boy
1750351969
Интересно, а в ФИФА знают, что такого клуба не существует уже как 3 года
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Круче чем вареные яица
1750352399
Бан будет снят с Локомотива и брошен на спартак, без права реабилитации. :)))))
Ответить
Круче чем вареные яица
1750352576
Чего то я не понял, а как это бан*еровские выр*дки подают жалобу от имени, клуба которого не существует и если бы он существовал, то он находится на территории РФ?
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