В отношении руководителей московского клуба возбудили дело о попытке дачи взятки судье

Руководители «Торпедо» доставлены в полицию. Их заподозрили в попытке дачи взятки судье.
«В отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. Их заподозрили в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба (ст. 291 УК). Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы.
В четверг 19 июня в офисах и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. «Дело было возбуждено в среду, 19 июня, его расследует следственный департамент МВД», – рассказал источник. Совладельца и директора клуба доставили в отделение полиции для проведения следственных действий», – такая есть информация на эту минуту.
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- Сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: «РБК Спорт»