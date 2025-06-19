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  • В отношении руководителей московского клуба возбудили дело о попытке дачи взятки судье

В отношении руководителей московского клуба возбудили дело о попытке дачи взятки судье

Сегодня, 21:32

Руководители «Торпедо» доставлены в полицию. Их заподозрили в попытке дачи взятки судье.

«В отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. Их заподозрили в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба (ст. 291 УК). Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы.

В четверг 19 июня в офисах и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. «Дело было возбуждено в среду, 19 июня, его расследует следственный департамент МВД», – рассказал источник. Совладельца и директора клуба доставили в отделение полиции для проведения следственных действий», – такая есть информация на эту минуту.

  • «Торпедо» вернулось в РПЛ в мае.
  • Команды не было в РПЛ 2 года.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Торпедо
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рылы
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позор рылам!
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